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場邊人／老鷹周到 致勝有道

彭廣揚

費城老鷹隊在芝加哥客場，縱然面對戶外華氏18度低溫以及陣陣強風，還是連續3節都至少獲得7分；終場以25：20傳出捷報，締造單季13：1的戰績。

費城老鷹隊是憑藉24歲先發四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts），全場22碼、1碼和1碼短跑衝鋒達陣，以前所未見地「限人專送」方式，突破風、雲、霧、寒和凍的挑戰，獲得例行賽季第13場連勝，繼續保持成為美國職業美式足球大聯盟（NFL）32支球隊勝場次數最多者。

單季13勝，是老鷹隊最佳年度開賽作戰紀錄。

2004年例行賽季老鷹隊曾經擁有13勝3負的戰績，可惜在季後賽闖過2關之後，以21比24輸給新英格蘭愛國者隊。

老鷹隊於12月18日午後12時2分在伊利諾州芝加哥的兵士球場（Soldier Field）作客，吸引4萬8423名球迷進場，上座率79%；老鷹隊全場控球29分鐘53秒，而熊隊的控球時間則有30分鐘7秒。

現年24歲的老鷹隊先發四分衛赫茲來自德州休士頓，身高6呎1吋，參加2020年大聯盟選秀，由費城老鷹隊於第2輪53順位挑中，擔任四分衛有3年出賽44場，33場都是先發，累積戰績22勝11負。

他本季已經14次先發出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有15次以上接應成功，每場至少累進155碼；還有每場比賽至少都有1次遭到擒殺2次持球衝鋒，累積推進10碼。

赫茲在這場賽事傳球成功率雖然只有59.46%，可是個人有3次帶球衝鋒達陣，創下生涯新高紀錄。他全場傳球37次給8名隊友其中22次成功，累積推進315碼，最遠傳球距離68碼，2次遭到攔截還有1次遭到擒殺損失6碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒16次推進51碼，自己就有17次61碼衝鋒3次達陣。

赫茲在本球季14場賽事累積獲得3472傳接碼數和22次傳接達陣次數，不斷創下個人職業生涯紀錄。

回顧老鷹隊和熊隊自從1933年11月12日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰過47次，4次在季後賽，熊隊累積29次告捷17負1和，累積得到978分，老鷹隊歷年來累積得到752分。兩隊最近一次是於2019年11月3日在費城開戰，主隊以22比14獲勝。

熊隊先發四分衛是23歲的費爾德斯（Justin Skyler Fields），他在這場賽事傳球成功率66.67%，有2次傳球達陣，傳球21次給8名隊友其中14次成功，累積推進152碼，最遠傳球距離35碼，沒有遭到攔截但有6次遭到擒殺損失61碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒15次推進62碼1次達陣，自己也有15次95碼衝鋒。

費城 季後賽 芝加哥

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