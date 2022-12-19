場邊人語／半場鞦韆 加時逞先

球隊在上半場掛零，下半場追平，延長賽結束前3秒40碼踢門爭鳴。

現年34歲的明尼蘇達維京人隊四分衛卡珍斯 (Kirk Daniel Cousins)，比賽前2節沒有建樹，下半場連續演出2碼、8碼、1碼和64碼傳球達陣，以及1碼短跑達陣，終場以39：36險勝印地安納亞波里斯小馬隊，為球隊在例行賽季15周賽程，贏得關鍵性質第11場勝利，以獲勝率78.6% 在NFL 國家聯盟北區小組出線，成為聯盟16支球隊之中第3支小組冠軍隊伍。

維京人隊上半場以0：33苦追，第3節仍然以14：36落後；小馬隊在第4節繳出白卷，主隊在第4節追成36：36。這是大聯盟歷年來僅見的盪鞦韆式大分差逆轉得勝，也是維京人隊最難堪的上半場落後經歷。NFL本來的單場逆轉分差紀錄是32分。

維京人隊從9月25日到11月13日以來，8個星期之內連續7次喜贏勝仗。該隊最近一次失利，是在12月11日輸給底特律獅隊。該隊在例行賽季還有3場比賽，對抗紐約巨人隊、綠灣包裝工隊和芝加哥熊隊。小馬隊在例行賽季表現欠佳，從11月20日以來，連續5個星期有4次吞敗，包括1次敗仗是在延長賽階段敗北。該隊在例行賽季也還有3場賽事，分別出戰洛杉磯 電光隊、紐約巨人隊、休士頓德州 佬隊。

維京人隊是於12月17日午後1時起，在位於明尼蘇達州明尼亞波里斯的美利堅銀行球場 (U.S. Bank Stadium) ，迎戰戰績只有4勝的四九人隊；這次主場戰鬥吸引6萬6801名球迷進場，上座率達到100%。

雙方自從1961年10月1日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰27次 (其中1次在季後賽)，小馬隊的戰績是18次告捷8次敗北1和，累積得到707分，維京人隊歷年來累積得到552分。

卡珍斯自從11月21日臨危受命以來15戰11勝。他當天供輸內容多樣，傳球54次給9名隊友34次成功，累積推進460碼，成功率為62.96%，2次遭到攔截還有7次遭到擒殺損失34碼，2次自己持球衝鋒，以及掩護4名隊友衝鋒22次推進92碼。他在例行球季單場至少30次試圖傳球，並且至少有12次以上接應成功，每場至少累進105碼。

小馬隊的先發四分衛是現年37歲，身高6呎4吋的老將芮恩 (Matthew Thomas Ryan) ，全場傳球33次給10名隊友19次成功，累積推進182碼，成功率為57.58%，有1次傳接達陣，沒有遭到攔截可惜遭到3次擒殺損失12碼，還有3次自己持球衝鋒，以及掩護4名隊友衝鋒40次推進171碼。他在球季已經12次出賽，單場至少都有28次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，每場至少累進182碼。