場邊人語／金山獲勝 海鷹撿剩

個人球賽資歷雖短淺，求勝的意志和能力卻凸顯。

現年22歲的舊金山49人隊替補四分衛波迪 (Brock Richard Purdy)，強忍著腹部肌疼痛，在比賽前3節連續演出28碼和54碼傳球達陣，以及1碼短跑達陣，終場以21：13取勝西雅圖 海鷹隊，為球隊在例行賽季15周賽程，贏得第10場勝利，以獲勝率71.4%在美國職業美式足球 大聯盟 (NFL) 國家聯會西區小組出線，成為聯會16支球隊之中第2支小組冠軍隊伍。

49人隊從10月30日以來，8個星期之內連續7次喜贏勝仗。該隊最近一次失利，是在10月23日輸給坎薩斯城酋長隊。該隊在例行賽季還有3場比賽，對抗華盛頓司令隊、拉斯維加斯突擊者隊和亞里桑納紅雀隊。49人隊在例行賽季越戰越勇，9月11日開賽後7場賽事成績為3勝4敗，但是到了12月15日全隊戰績改善為10勝4負。

海鷹隊則是從11月13日以來，連續6個星期有4次吞敗，包括1次敗仗是在延長賽階段敗北。該隊在例行賽季也還有3場賽事，分別出戰坎薩斯城酋長隊、紐約噴射機隊、洛杉磯公羊隊。

海鷹隊是於12月15日晚間8時15分起，在位於華盛頓州西雅圖的魯文球場 (Lumen Field) ，迎戰一心想著從速晉級季後賽 的49人隊；這次夜戰吸引6萬8957名球迷進場，上座率達到100%。

雙方都是來自太平洋濱，自從1976年9月26日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰49次 (其中1次在季後賽)，海鷹隊的戰績是30次告捷19次敗北，累積得到1172分，49人隊歷年來累積得到920分。

波迪目前只是49人對排行第3的四分衛，然而自從11月21日臨危受命以來4戰4勝。他當晚供輸簡約講求效率，傳球26次給6名隊友17次成功，累積推進217碼，成功率為65.38%，沒有遭到攔截但是有1次遭到擒殺損失6碼，還有4次自己持球衝鋒，以及掩護2名隊友衝鋒30次推進172碼。他在球季已經6次出賽(2次先發)，最近3次上場單場至少21次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，每場至少累進185碼。

他是愛阿華大學校友，2022年參加大聯盟選秀，由49人隊在第7輪262順位點名。

海鷹隊的先發四分衛是現年32歲，身高6呎3吋的史密斯 (Eugene Cyril "Geno" Smith III) ，全場傳球44次給9名隊友31次成功，累積推進238碼，成功率為70.45%，有1次傳接達陣，沒有遭到攔截可惜遭到3次擒殺損失31碼，還有1次自己持球衝鋒18碼，以及掩護2名隊友衝鋒13次推進52碼。他在球季已經14次出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，每場至少累進195碼。

49人隊這次客場贏的正是時候。