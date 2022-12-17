我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

芝加哥傳高中槍擊案 2死2傷 一死者年僅15歲

世足賽／明天季軍戰 3個看點別錯過

場邊人語／美足晉級 本周良機

彭廣揚

美國職業美式足球大聯盟(NFL)所屬32支球隊會有14個名額參加季後賽，目前只有1支隊伍確認。

因此12月17日的3場賽事以及18日的11場交鋒，是各隊釐清邁向季後賽局的良好契機。

上個球季共有14支球隊參加季後賽，來自美聯的球隊有田納西泰坦隊、坎薩斯城酋長隊、紐約水牛城比爾隊、辛辛那提猛虎隊、拉斯維加斯突擊者隊、新英格蘭愛國者隊和匹茲堡鋼人隊；代表國聯的球隊是綠灣包裝工隊、坦帕灣海盜隊、達拉斯牛仔隊、洛杉磯公羊隊、亞里桑納紅雀隊、舊金山49人隊、費城老鷹隊。

今年的季後賽小組冠軍形勢，目前還處於混沌狀況的是美聯北區小組和國聯南區小組，相關的球隊包括巴爾迪摩烏鴉隊和猛虎隊，以及海盜隊、卡羅萊納黑豹隊和亞特蘭大隼鷹隊。

在國聯東區小組領先的費城老鷹隊，目前防守能力在大聯盟居次，團隊攻擊力排名第3，12月11日以48比22輕取紐約巨人隊之後，確定連續第2個球季晉級季後賽；該隊的主力四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）已經成為大聯盟歷年以來，首名連續兩季每個球季至少有10次衝鋒達陣的四分衛。

代表美聯西區小組的丹佛野馬隊戰績3勝10負，以及戰績1勝11負1和在美聯南區小組墊底的德州休士頓德州佬隊，還有來自國聯北區小組的芝加哥熊隊，戰績也是3勝10負，都已經沒有晉級希望。

明尼蘇達維京人隊、舊金山49人隊和坎薩斯城酋長隊，在大聯盟第15周賽程有機會拍板決定國聯北區小組、西區小組，以及美聯西區小組由誰出線。

紐約水牛城比爾隊17日在主場對抗邁阿密海豚隊，達拉斯牛仔隊則是在18日於佛羅里達州走訪傑克森維爾美洲虎隊；這兩場賽事可能決定美聯東區小組和國聯東區小組代表形勢。

戰績都是4勝9負的亞里桑納紅雀隊和洛杉磯公羊隊季後賽機會渺茫。換句話說，本屆超級盃得主絕對沒有公羊隊的份兒。

冠名紐約的巨人隊和噴射機隊，巨人隊比起噴射機隊晉級季後的機率要稍強些。

其他不被看好的球隊還有紐奧良聖徒隊、綠灣包裝工隊、亞特蘭大隼鷹隊、底特律獅隊、卡羅萊納黑豹隊、匹茲堡鋼人隊、克里夫蘭布朗隊、傑克森維爾美洲虎隊、拉斯維加斯突擊者隊和印地安納亞波里斯小馬隊。

季後賽 費城 德州

上一則

世足賽／梅西增強精神戰力 老友阿奎羅赴卡達當室友

下一則

MLB／洛登自由身跳槽洋基 獲6年1.62億肥約

延伸閱讀

因兒駐紮基隆港結緣 法友台小組新主席堅定挺台

因兒駐紮基隆港結緣 法友台小組新主席堅定挺台
場邊人語／紅襪穿鞋 補強未歇

場邊人語／紅襪穿鞋 補強未歇
民進黨敗選檢討：抗中保台被反操作成戰爭恐懼

民進黨敗選檢討：抗中保台被反操作成戰爭恐懼
世足賽╱迎戰法國 摩洛哥：為什麼我們不能晉級決賽？

世足賽╱迎戰法國 摩洛哥：為什麼我們不能晉級決賽？

熱門新聞

梅西在與荷蘭之戰賽後針對主審發表評論。（新華社）

世足賽／FIFA展開阿荷8強大戰調查 梅西可能遭禁賽？

2022-12-10 21:42
艾瓦雷茲（Julian Alvarez）近射破網，阿根廷2:0領先。（擷自Fox Soccer推特）

世足賽／阿根廷3：0擊敗克羅埃西亞 挺進決賽

2022-12-13 15:58
法國開賽5分鐘首開紀錄，攻破摩洛哥大門。(擷自FOX Soccer推特)

世足賽／法國2:0擊敗摩洛哥 將與阿根廷爭大力神盃

2022-12-14 15:59
連續兩屆準確預測世足賽冠軍的經濟學家克雷門表示，本屆卡達世足賽將由足壇巨星梅西（見圖）領軍的阿根廷隊奪下冠軍。 （路透）

連中兩屆冠軍模型預測：世足決賽英阿大戰 奪冠的是...

2022-12-10 06:46

世足賽╱克羅埃西亞PK淘汰巴西 率先晉4強

2022-12-09 12:56
圖為世足賽開幕式展示的大力神盃大型複製品。（Getty Images）

世足賽／4強、季軍、冠軍戰賽程表一次看

2022-12-14 13:00

超人氣

更多 >
單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒

單周45.9萬確診3000死…疫情又升溫 快領免費檢測盒
天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦

天冷就是嘴饞…Trader Joe's冬季限定零食 營養師也推薦
英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊

英記者爆「泰國長公主遭醫判腦死」皇室可能在數日後宣布死訊
世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺

世說新聞／華女學霸染怪病 生活全毀想自殺
CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責

CIA早知新冠可怕？情報界反應慢害死百萬人 眾院擬追責