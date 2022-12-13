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老鷹晉級 巨人告急

彭廣揚

費城老鷹隊在關鍵時刻「95號州際公路大戰」之中每節至少獲得7分；終場以26分差傳出捷報，一馬當先確定晉級季後賽

費城老鷹隊憑藉全場184碼傳接成功和253碼短跑衝鋒，毫不客氣以客人身分，以48比22橫掃紐約巨人隊，獲得例行賽第12場連勝，繼續保持為NFL 32支球隊勝場次數最多者。

老鷹隊於12月11日午後在新澤西州東羅斯福特的大都會人壽球場（MetLife Stadium）作客，吸引8萬1506名球迷進場，上座率99%；老鷹隊全場控球32分鐘30秒，毫無懸念地拿到例行賽季第12次勝利，也是自2003年以來，球隊單季累積勝場次數再達到12場。主場在賓州費城的老鷹隊，和巨人隊一樣都來自NFL國聯東區小組；巨人隊目前戰績7勝5敗1和，預定在12月18日出賽戰績相同的華盛頓司令隊，決定到底是誰更接近季後賽。

24歲的老鷹隊先發四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）近況穩定。他來自德州休士頓，身高6呎1吋，曾是阿拉巴馬大學和奧克拉荷馬大學校隊主將。參加2020年大聯盟選秀，由費城老鷹隊於第2輪53順位挑中，如今擔任當家四分衛2年出賽28場，每場都是先發，累積戰績20勝8負。

他本季已經13次先發，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有15次以上接應成功，每場至少累進155碼；每場比賽至少都有1次遭到擒殺2次持球衝鋒，累積推進10碼。

赫茲在這場賽事傳球成功率67.74%，有2次助攻2次傳球達陣，傳球31次給9名隊友其中21次成功，累積推進217碼，最遠傳球距離41碼，沒有遭到攔截但有4次遭到擒殺損失33碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒24次推進176碼1次達陣，自己也有7次77碼衝鋒1次達陣。

赫茲在本球季13場賽事累積獲得3152傳接碼數，一再創下個人職業生涯紀錄。

老鷹隊和巨人隊自1933年10月15日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰過179次，4次在季後賽，老鷹隊累積90次告捷87負3和，累積得到3471分，巨人隊歷年來累積得到3446分。兩隊最近一次是於2021年12月26日在費城開戰，主隊以34比10獲勝。

巨人隊先發四分衛是25歲的瓊斯（Daniel Stephen Jones III），他在這場賽事傳球成功率66.67%，有1次助攻2次傳球達陣，傳球27次給8名隊友其中18次成功，累積推進169碼，最遠傳球距離37碼，沒有遭到攔截但有4次遭到擒殺損失17碼。此外，他還掩護4名隊友衝鋒19次推進97碼，自己也有4次26碼衝鋒1次達陣。

費城 季後賽 新澤西州

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