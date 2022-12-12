場邊人語／老將新約 著眼超越

年滿40歲之後，每年還能維持4333萬3333美金薪資；這是美國職棒大聯盟 (MLB) 吸引人處。

屬於美國職棒大聯盟(MLB) 國家聯會東區小組的紐約大都會 隊，12月7日正式宣布和現年39歲的先發右投手韋蘭德 (Justin Brooks Verlander) 簽訂為期2年總價8660萬元的合約，合約內容包括歸屬條款，可以使得韋蘭德在2025年才恢復自由之身。

韋蘭德曾經9次當選全明星，3度成為聯會年度最佳投手，2次榮獲年度總冠軍。大都會隊對他只有一個寄望，就是戮力奪冠。

大都會隊的當家投手狄葛朗 (Jacob Anthony deGrom)，才於12月2日以自由球員身份，同意德州游騎兵隊提出的為期5年總價1億8500萬元的合約。狄葛朗轉隊之後，大都會隊的先發陣容發生質的變化，5人的輪值人選如何？該由誰來擔任一哥？

來自哥倫比亞，即將年滿34歲的資深左投手昆塔納 (José Quintana) 已經完成為期2年總價2600萬元的合約談判，就等待體檢通過；他在美國職棒大聯盟6支球隊效力過11個球季，315次出賽289次先發，戰績為89勝87負。

至於在上個球季名列大都會隊先發名單，現年30歲的右投手沃克 ( Taijuan Emmanuel Walker) ，才於12月6日和費城 費城人隊簽訂4年7200萬元的合約。

現年31歲的右投手泰隆(Jameson Taillon)，上個球季擔任紐約洋基隊先發投手，出賽32次有14次勝投，本來吸引住紐約大都會隊關愛的眼神，怎料到芝加哥小熊隊搶先於7日和泰隆達成 4年6800萬元的協議。

現年35歲，來自委內瑞拉的右投手卡拉斯科 (Carlos Luis Carrasco)，上個球季由克里夫蘭守護者隊轉隊後，本球季繼續擔任紐約大都會隊先發投手，出賽29次有15次勝投；由於大都會隊 目前正在調整先發輪值內容，卡拉斯科是否合約有變，這是懸念。

現年33歲，來自加拿大多倫多藍鳥隊的右投手史崔普林(Ross Stripling)，已經連續3個球季擔任藍鳥隊投手，出賽61次有45次先發共15次勝投。紐約大都會隊有想法讓在美國聯會和國家聯會都有作戰經驗的史崔普林，擔任第3號先發。

現年29歲，來自日本 職棒太平洋聯會福岡軟銀鷹隊的右投左打球員千賀滉大 (Senga Kodai)，在10月15日宣布行使海外自由球員資格及球員選擇權跳脫合約，積極前進美國職棒大聯盟，紐約大都會隊立即把握這個機會，有濃厚興趣爭取這名擅長指叉球、滑球和切球的日本籍先發投手。