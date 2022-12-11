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場邊人語／末節兩傳 公羊逆轉

彭廣揚

好戲又是在第4節終場之前3分鐘19秒。

剛到職的27歲洛杉磯公羊隊四分衛梅菲爾德(Baker Reagan Mayfield)，第4節連續演出23碼傳球達和1碼短跑達陣，以17：16逆轉氣走拉斯維加斯突擊者隊，為球隊在例行賽季14周賽程，贏得第4場勝利，以獲勝率30.8%，暫時在美國職業美式足球大聯盟(NFL)國家聯會西區小組墊底，以及在聯會16支球隊之中名列倒數第2。

公羊隊從10月30日以來，6個星期之內連續6次苦吞敗仗。該隊最近一次勝仗，是在10月16日戰勝卡羅萊納黑豹隊。公羊隊在例行賽季還有3場客場硬仗，對抗綠灣包裝工隊、洛杉磯電光隊和西雅圖海鷹隊。

突擊者隊從11月20日以來，連續3個星期有3次捷報，包括2次勝仗，都是在延長賽階段勝出。突擊者隊在例行賽季還有4場賽事，出戰新英格蘭愛國者隊、匹茲堡鋼人隊、舊金山49人隊和坎薩斯城酋長隊。

公羊隊是於12月8日晚間8時15分起，在位於南加州英格塢的社會金融球場(SoFi Stadium)，迎戰還想著晉級季後賽的突擊者隊；這次夜戰吸引7萬4738名球迷進場，上座率達到100%。

雙方曾經是「加州大戰」的主角，自從1972年10月29日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰15次 ，其中突擊者隊的戰績是8次告捷7次敗北，累積得到286分，公羊隊歷年來累積得到328分。

梅菲爾德在這場比賽終場前2次扮演關鍵傳球手，將比數由3：16逆轉為17：16，全場傳球35次給10名隊友22次成功，累積推進230碼，成功率為62.86%，沒有遭到攔截還有4次遭到擒殺損失19碼，還有4次自己持球衝鋒10碼，以及掩護4名隊友衝鋒18次推進61碼。他在球季已經8次出賽，單場至少都有20次試圖傳球，並且至少有12次以上接應成功，每場至少累進145碼。

他是奧克拉荷馬大學校友，2018年大聯盟由克里夫蘭布朗隊點名選秀狀元。12月5日才由卡羅萊納黑豹隊釋出，6日就由公羊隊約聘。公羊隊期望他能及時扮演替補的角色，並且伺機先發。

突擊者隊的先發四分衛是現年31歲，身高6呎3吋的卡爾(Derek Dallas Carr)，全場傳球20次給8名隊友11次成功，累積推進137碼，成功率為55%，有2次遭到攔截沒有遭到擒殺，還有4次自己持球衝鋒11碼，以及掩護4名隊友衝鋒34次推進154碼。他在球季已經13次出賽，單場至少都有20次試圖傳球，並且至少有11次以上接應成功，每場至少累進137碼。換句話說，當晚他的主攻表現，在整個球季最糟糕。

加州 洛杉磯 新英格蘭

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