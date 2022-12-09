場邊人語／天使角色 實在叵測

一支美國職業棒球隊求售，而且爭取限期完成。

屬於MLB 美聯西區小組的洛杉磯天使 隊8月23日宣布開始採取行動，準備出售這支目前身價估計超過20億美金、售價可能貼近30億美金的球隊。現年76歲的莫雷諾（Arturo "Arte" Moreno）於2003年5月15日投資1億8400萬元，由迪士尼公司購入天使隊。

莫雷諾因此成為MLB首位在亞里桑納州出生的墨西哥裔職業球隊東主。

莫雷諾已經聘請專業財務顧問擬就出售程序，這些日子以來，許多買家也紛紛表態詢問，其中以目前坐擁NBA金州勇士隊、現年66歲的拉卡柏（Joseph Steven Lacob）動作最積極；他說明自己其實真的很想要擁有一支職業棒球隊。

天使隊憑藉著陣中有兩位戰神的加持，行情得以節節攀高；他們分別是來自日本、現年28歲的「二刀流」大谷翔平 （Shohei Ohtani），以及現年31歲的中外野手「神鱒」楚奧特（Michael Nelson Trout）。

天使隊本季戰績是73勝89負；自2015年球季以來已經連續8次與季後賽無緣。

大谷翔平在打擊區的威力可觀；本季參加157場例行賽，有666個打席586打數，累積95個打點得到90得分，擊出160支安打34支全壘打30支二壘安打，盜壘11次有9次失敗，還有14次由對方故意保送。

他在先發投手方面也是力求表現，全季先發出賽28次共166局，拿到15次勝投，累積送出219次三振和44次四壞球，平均防禦率為2.33。天使隊的所有權雖然前景未明，教練團已經決定即使採行6名投手先發輪值，也會調整大谷翔平的出場間隔為投1休5，也就是增加他的先發次數。

楚奧特本季參加119場例行賽事，有499個打席438打數，累積80個打點和85次得分，曾經擊出124支安打40支全壘打28支二壘安打，盜壘1次，還有8次由對方故意保送。

身為賣方的天使隊，期望在明年例行賽季展開之前完成球隊轉身交易，然而負責監督交易的大聯盟，卻表示沒有確定的時間表。

南加州安納罕市議會於5月24日無異議投票通過叫停天使球場出售和周邊開發案。新一屆的府會和天使隊的營運團隊勢必要面對天使隊主場相關議題；天使隊目前的租約2029年到期，最多可以展延到2038年。