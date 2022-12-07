場邊人語／老鷹獵捕 泰坦離譜

每節都至少有1次達陣；球賽勝出並不是偶然。

費城 老鷹隊憑藉全場386碼傳接成功和67碼短跑衝鋒，毫不客氣以主人身分以35比10戰勝田納西泰坦隊，獲得例行賽季第11勝，繼續成為NFL 32支球隊勝場次數最多者。

主場在田納西州 納西維爾的泰坦隊，賽前戰績7勝4負，在NFL美聯南區小組名列第1，但是12月4日午後的這次客場的攻防表現，卻是自始至終任由老鷹隊發揮。

費城老鷹隊成軍已經有90季，來自美東的賓夕法尼亞州，代表NFL國聯東區小組，自9月11日到11月3日原本擁有8戰全勝紀錄，但是11月14日晚間在主場進行第10周賽程時，迎戰華盛頓司令隊卻以21比32大意失荊州苦嘗首場敗仗。老鷹隊於12月4日在賓州費城林肯金融球場（Lincoln Financial Field）作東，吸引6萬9879名球迷進場，上座率100%；老鷹隊全場控球32分鐘33秒，輕鬆地拿到例行賽季第11次勝利，也是最近5年以來，球隊戰績勝場次數超過11次。

老鷹隊2017年球季戰績為13勝3負；榮獲當屆超級盃。

現年24歲的老鷹隊先發四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）來自德州休士頓，身高6呎1吋，是阿拉巴馬大學和奧克拉荷馬大學校友。他參加2020年大聯盟選秀，由費城老鷹隊於第2輪53順位挑中，如今已經成為老鷹隊核心，擔任四分衛有3年出賽42場，31場都是先發，累積戰績20勝11負。

他本季已經10次先發出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，每場至少累進153碼；還有每場比賽至少都有1次遭到擒殺2次持球衝鋒，累積推進10碼。

赫茲全場傳球成功率74.36%，有3次助攻達陣，傳球39次給9名隊友其中29次成功，累積推進380碼，最遠傳球距離40碼，沒有遭到攔截但有2次遭到擒殺損失5碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒19次推進55碼1次達陣，自己也有5次12碼衝鋒1次達陣。

赫茲因此成為老鷹隊的「累進距離王」；單季首先12場賽事就累積獲得3549進攻碼數。

回顧老鷹隊和泰坦隊自從1972年11月12日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰過13次，老鷹隊累積8次告捷得到315分；泰坦隊歷年累積得到256分。兩隊最近一次是於2018年9月30日在納西維爾開戰，主隊在延長賽以26比23獲勝。