場邊人語／今天和局 月中再聚

●職業美式足球賽，和局少見。在例行賽季第13周賽程，地主隊在延長賽無功而還的情景也不多。

25歲的紐約巨人隊四分衛瓊斯（Daniel Stephen Jones III）以及29歲的華盛頓司令隊四分衛韓立克（Taylor Heinicke），12月4日下午在新澤西州 大都會人壽球場（MetLife Stadium）對抗，吸引7萬6128名球迷捧場；巨人隊應勝未勝，還好踩剎車中斷自11月20日以來連續3次落敗，司令隊則期望延續自從11月14日以來4連勝，其中客場3勝。

兩支球隊打進延長賽，但終場以20比20言和，預定12月18日再於距離華盛頓哥倫比亞特區5英哩的聯邦快遞球場（FedExField）會戰。

兩隊都來自NFL 美聯東區小組；該聯會的16支球隊之中，目前戰績最佳的是東區小組的紐約水牛城比爾隊和西區小組的坎薩斯城酋長隊，勝率都是75%。屬於NFL美聯東區小組的邁阿密海豚隊、紐約噴射機隊和司令隊，雖然勝率由66.7到50%不等，有可能在賽程和戰績互動之下，4隊都晉級季後賽 。

司令隊從10月13日以來已經6次傳來捷報，本球季還有4場硬仗，對手依序是巨人隊、舊金山四九人隊、克里夫蘭布朗隊和達拉斯牛仔隊。巨人隊從10月2日到23日曾經4次傳來捷報，但是由11月20日以來還沒吹過勝利曲。本球季還有5場硬仗，對手依序是費城老鷹隊、司令隊、明尼蘇達維京人隊、印第安那亞波里斯小馬隊和老鷹隊。

巨人隊和司令隊自1932年10月9日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰181次，其中2次在季後賽，其中巨人隊戰績是105次告捷71次敗北5和，累積得到3668分，司令隊歷年來則累積得到3258分。

兩隊最近一次交手是於2022年1月9日於新澤西州，司令隊前身華盛頓隊以22比7得勝。雙方最近一次打進延長賽是在2019年12月22日。

瓊斯來自北卡羅萊納州夏洛特，是杜克大學校友，本場比賽有1次傳球達陣，傳球31次有25次成功，累積推進275碼，成功率為65.85%，最長傳球距離55碼，沒有遭到攔截有4次遭到擒殺損失18碼，還有30次掩護2名隊友持球衝鋒累積推進134碼1次達陣。

他在球季已經連續12場出賽，有4場出賽沒有傳接得分，單場最多2次達陣；單場至少都有13次試圖傳球，並且至少有8次以上接應成功，每場至少累進71碼，最多累進341碼。出於對於瓊斯的不信任，巨人隊終場前選擇腳攻而並非手傳，導至遠射失敗勉強和局。

韓立克來自喬治亞州亞特蘭大，本場比賽有2次傳球達陣，傳球41次有27次成功，累積推進275碼，成功率65.85%，最長傳球距離28碼，沒有遭到攔截有5次遭到擒殺損失29碼，還2次自己持球衝鋒累積推進6碼。