彭廣揚

莫論當年，但有殘念。

波士頓 塞爾蒂克隊於10月3日，和現年33歲，身高6呎9吋的大前鋒兼中鋒葛里芬 (Blake Austin Griffin)簽訂為期僅1年291萬元的短約。他從2009年7月8日起效力於洛杉磯快艇 隊，2018年1月29日意外地被交易到底特律活塞隊；2021年3月5日遊活塞隊釋出，3月8日和布克魯林籃網隊簽約。

葛里芬由洛杉磯、底特律、紐約到波士頓，心中一直惦記著年度總冠軍榮銜。

廣大北美職籃球迷記憶中的葛里芬，一直停格在2011年2月19日，身穿洛杉磯快艇隊球衣的他，在參加年度得灌籃比賽 (NBA s，身穿洛杉磯快艇隊球衣的他，在參加年度得灌籃比賽 (NBA slam Dunk Contest)時，伴隨著1996年告示牌排行榜熱門歌曲 (Billboard Hot 100) 的 「我能飛」(I Believe I Can Fly) 歌聲，從球場的中圈開始起跑、加速、騰躍、拉桿、單灌。葛里芬當天的絕活，並不是360度轉身，而是真實地飛越一部銀色奇亞廠牌的小型轎車，擊敗身高7呎的華盛頓巫師隊中鋒麥基(JaVale Lindy McGee)奪標。

那一年，葛里芬只有21歲，例行賽季82場全勤，而且是次次先發。整個球季他每場平均在陣38分鐘，16.8次出手投籃有8.5次得分，命中率50.6%，三分球0.3次出手0.1次命中，命中率有29.2%，罰球8.5次有5.4次命中，全場能夠得到22.5分，還包括12.1個籃板球3.8次助攻0.8次抄截0.5次火鍋。

2017-18年例行賽季，葛里芬已經28歲，是最後一季在快艇隊效力。整個球季每場平均在陣34.5分鐘，17.5次出手投籃有7.7次得分，命中率44.1%，三分球5.7次出手1.9次命中，命中率有34.2%，罰球6.6次有5.2次命中，全場還能夠得到22.6分，並且包括7.9個籃板球5.4次助攻0.9次抄截0.3次火鍋。

2020-22例行球季，葛里芬效力於布魯克林籃網隊，總共出賽82次先發34次，整個球季每場平均在陣18.5分鐘，6.1次出手投籃有2.8次得分，命中率45%，三分球2.8次出手0.8次命中，命中率有30.5%，罰球1.6次有1.2次命中，全場只能夠得到7.5分，並且包括4.3個籃板球2次助攻0.5次抄截0.3次火鍋。

葛里芬自從10月18日起代表波士頓塞爾蒂克隊，到11月30日為止，已經出賽8次先發只有3次，平均每場在陣12.5分鐘，3次出手投籃有1.5次得分，命中率50%，三分球1.3次出手0.5次命中，命中率有40%，罰球0.8次有0.6次命中，全場只能夠得到4.1分，並且包括3個籃板球0.8次助攻0.3次抄截。

他如今甘願伴飛，難得。