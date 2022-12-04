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場邊人語／猛虎坐山 酋長難撼

彭廣揚

重逢，仍然有著苦澀的記憶。

現年27歲的坎薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes  II），及現年25歲的辛辛那提猛虎隊四分衛布洛（Joseph Lee Burrow），12月4日下午預定在俄亥俄州遭遇；布洛積極爭取自從11月6日以來4連勝（客場3連勝），馬霍姆斯則期望延續布洛積極爭取自從10月23日以來6連勝（客場3勝）。

美國職業美式足球大聯盟（NFL）美國聯會16支球隊之中，目前戰績最佳的球隊，是西區小組的坎薩斯城酋長隊，獲勝率81.8%。猛虎隊屬於大聯盟美國聯會北區小組，獲勝率63.6%。

酋長隊從10月2日以來已經7次傳來捷報，本球季還有3場硬仗，對手依序是辛辛那提猛虎隊、丹佛野馬隊和休士頓德州佬隊。

兩隊最近一次是於2022年1月2日於辛辛那提交手，猛虎隊以34：31得勝，成為聯會年度冠軍，但是在爭奪年度總冠軍時，以20：23輸給洛杉磯公羊隊。

愛國者隊和比爾隊主戰的四分衛，都是職業美式足球天地三度空間一哥之選，雙方自從1968年10月13日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰31次（其中1次是季後賽），其中猛虎隊的戰績是17次告捷14次敗北，累積得到634分，酋長隊歷年來則累積得到615分。

馬霍姆斯擅長空中傳球和地面衝鋒，在他轉戰職業天地後，生涯最初32場比賽就完成79次達陣；本球季至今有29次傳球達陣過，是大聯盟最佳成績；傳球442次有292次成功，累積推進3585碼，成功率為66.1%，最長傳球距離57碼，8次遭到攔截有17次遭到擒殺損失118碼，還42次自己持球衝鋒累積推進274碼1次達陣。

他在球季已經連續11次出賽，每場出賽都有傳接得分（單場最多5次）；單場至少都有34次試圖傳球，並且至少有20次以上接應成功，每場至少累進235碼，最多累進446碼。

猛虎隊22歲的外接球員契斯（Ja’Marr Anthony Chase），全季7場賽事有74次成為接應目標，傳接成功推進605碼，最遠傳接距離60碼。此外，現年26歲的跑鋒米克森（Joseph Tyler Mixon），全季10場比賽有158次衝鋒成功推進605碼，最遠接應距離31碼，還有6次達陣。

布洛在這個球季11場賽事，有23次傳球接應達陣，傳球409次209次成功，累積推進3160碼，成功率為68.2%，最遠傳接距離60碼。還有8次遭到攔截但是有33次遭到擒殺損失214碼。

馬霍姆斯和布洛的對決，意味著例行賽季的關鍵時刻到了。

足球 俄亥俄州 德州

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