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場邊人語／挑戰客場 凱歌連唱

彭廣揚

此時此刻，客場制敵獲勝，意義非凡。

26歲的紐約水牛城比爾隊四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）在波士頓演出全場2次傳球接應達陣和1次衝鋒助攻，以24比10取勝新英格蘭愛國者隊，為球隊在例行賽季13周賽程贏得第9場勝利，也是球季開始以來第2度3連勝，以勝率75%暫時在NFL美聯15支球隊之中居次。

NFL美聯戰績最佳的球隊是西區小組的坎薩斯城酋長隊。

這是比爾隊自11月20日以來連續第3次在客場凱旋。比爾隊還有5場硬仗，對手依序是紐約噴射機隊、邁阿蜜海豚隊、芝加哥熊隊，辛辛那提猛虎隊和新英格蘭愛國者隊。

比爾隊於12月1日晚間在麻州波士頓附近的吉利球場（Gillette Stadium）挑戰最近士氣如虹的愛國者隊，吸引6萬5878名球迷進場，上座率達到100%。這場對抗的意義是比爾隊和愛國者隊都屬於NFL美聯東區小組；比爾隊雖然暫時在小組之中領頭，然而愛國者隊卻有2次設障攔路的機會。

兩隊最近一次交手是2022年1月15日於紐約，比爾隊以47比17大勝。

愛國者隊和比爾隊主戰四分衛都是職業美式足球天地一時之選，雙方自1960年9月23日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰126次，其中2次是季後賽，其中愛國者隊戰績是77次告捷48次敗北1和，累積得到2766分，比爾隊歷年來則累積得到2348分。

艾倫在這場空中傳球和地面衝鋒表現仍然可圈可點，有2次傳球達陣，傳球33次給8名隊友22次成功，累積推進223碼，成功率為66.67%，沒有遭到攔截，有2次遭到擒殺，還有8次自己持球衝鋒累積推進20碼，以及掩護3名隊友衝鋒29次推進112碼1次達陣。他本球季已經連續12場出賽，11場都有傳接得分；單場至少都有31次試圖傳球，並且至少有13次以上接應成功，每場至少累進197碼。

艾倫因此成為大聯盟首位連續3個球季每個球季至少25次傳接達陣以及5次持球衝鋒得分的球員。

比爾隊27歲的外接球員麥肯澤（Isaiah McKenzie）全場有5次成為接應目標，5次都傳接成功推進44碼，最遠傳接距離17碼。此外，28歲的外接球員迪格斯（Stefon Marsean Diggs）全場有9次成為接應目標，有7次傳接成功推進92碼，最遠傳接距離19碼，還有1次達陣。

24歲的愛國者隊四分衛瓊斯（Michael McCorkle "Mac" Jones）1次傳球接應達陣，傳球36次22次成功，累積推進195碼，成功率為61.11%，沒有遭到攔截，但是有1次遭到擒殺，損失13碼。

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