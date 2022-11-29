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伊能靜再婚7年「淚掉下來就輸了」 網列3點爆婚變秦昊

場邊人語／公羊遇劫 輸在末節

彭廣揚

●只打了半場好球，勝利何處求。

來自亞里桑納州的25歲替補四分衛柏金斯（Bryce Perkins），11月27日接獲洛杉磯公羊隊指令，當天午後在客場先發上陣，迎戰8勝2負的坎薩斯城酋長隊。公羊隊本身戰績3勝7負，在NFL國聯西區小組敬陪末座，這場賽事的懸念本來就是自從10月16日以來公羊隊一直未能和捷報有緣，這次能否出乎意料取得勝局？

比賽結果仍是酋長隊技高一籌，以26比10勝出，造成公羊隊5場連續失利；而酋長隊則是獲得10月23日以來第5次連續告捷，並且成為NFL美聯首支獲得9勝的隊伍。

公羊隊本球季先發四分衛已經3次換人，前2位四分衛分別是現年34歲、頸部不適的史塔福德（John Matthew Stafford）和現年27歲、也是頸部受傷的沃福特（John Thomas Wolford）。

酋長隊27日下午在密蘇里州坎薩斯城的箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium），由現年27歲當家四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）領銜，迎戰由柏金斯率領的公羊隊。酋長隊屬於NFL美聯西區小組；公羊隊則是上屆超級盃得主。

回顧公羊隊和酋長隊自從1973年9月16日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰過13次 ，酋長隊累積8次告捷5次敗北，得到354分；公羊隊隊歷年來累積得到260分。兩隊最近一次是於2018年11月19日在南加州開戰，酋長隊以51比54見負。

柏金斯身高6呎3吋，是亞里桑納州立大學和維吉尼亞大學校友。當年在兩所大學校隊共效力3個球季27場，累積傳球844次，其中544次成功，成功率64.5%，共推進6210碼，有47次傳接達陣有21次遭到攔截；此外，他還有439次持球衝鋒累進1692碼有20次鋒達陣。

他沒有參加過年度大聯盟選秀，但於2020年4月25日首次與公羊隊簽約。

他這次代表公羊隊出賽，是首次在NFL先發出場，有23次試圖傳球給8名隊友，有13次接應成功，準確率只有56.5%，累積推進100碼；有1次傳接得分然而在關鍵的第4節有2次遭到攔截3次遭到擒殺損失24碼。他還有9次持球衝鋒累進44碼。

相較之下，來自德州的馬霍姆斯身手果然不凡，全場累積傳球42次給10名隊友，其中27次成功，成功率64.29%，共推進320碼，有1次傳接達陣1次遭到攔截76次，沒有遭到擒殺；此外，他還有4次持球衝鋒累進36碼有1次掩護隊友衝鋒達陣。

酋長隊上、下半場各得到13分；公羊隊上半場得到3分，下半場收穫7分，可是仍然入不敷出，終局不敵。

NFL 加州 超級盃

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