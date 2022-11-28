場邊人語／有頭有尾 主攻顯威

球季過半，各支球隊前景都有所盼。

現年34歲的明尼蘇達維京人隊四分衛卡珍斯 (Kirk Daniel Cousins)，11月24日晚間在主場先發上陣，迎戰6勝4負的新英格蘭 愛國者隊。維京人隊本身戰績8勝2負，是季後賽奪標的熱門隊伍，這場短兵相接的賽事由維京人隊以33比26戰勝，亮點是入行11年的卡珍斯越戰越勇，累積傳球37次給7名隊友，其中30次成功，成功率達到81.08%，是球季的新高點，總共推進299碼。

維京人隊在本球季還有3場賽事都被安排在12月，分別是4日主場迎戰紐約噴射機隊，11日客場挑戰底特律獅隊，以及18日於主場會戰印地安納亞波里斯小馬隊。

24日感恩節晚間在明尼蘇達州明尼亞波里斯 的全美銀行球場 (U.S. Bank Stadium) ，卡珍斯接戰對象是最近3場連捷，由24歲先發四分衛瓊斯 (Michael McCorkle "Mac" Jones) 率領的愛國者隊，共吸引6萬6918名球迷觀戰。瓊斯是阿拉巴馬大學校友，卡珍斯則是密西根州 立學校友。

回顧愛國者隊和維京人隊自從1997年11月9日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰過14次 ，愛國者隊累積9次告捷5次敗北，累積得到310分，維京人隊歷年來累積得到287分。兩隊最近一次是於2018年12月2日在麻州對戰，主隊以24比10獲勝。

卡珍斯身高6呎3吋，在伊利諾州芝加哥附近出生，當年在密西根州立大學校隊效力4個球季45場，累積傳球1128次，其中723次成功，成功率64.1%，共推進9131碼，有66次傳接達陣有30次遭到攔截；此外，他還有111次持球衝鋒有1次衝鋒達陣。

他在今年球季已經有11次代表維京人隊先發出賽，整個球季戰績9勝2負，有414次試圖傳球，有269次接應成功，準確率65%，累積推進2760碼；有17次傳接得分9次遭到攔截28次遭到擒殺損失208碼，最遠傳球距離81碼。他還有22次持球衝鋒累積49碼有2次衝鋒達陣。

他已經代表維京人隊3個球季先發出賽74場，戰績42勝31負1和，累積傳球2541次，其中1722次成功，成功率67.8%，共推進19147碼，有141次傳接達陣有45次遭到攔截；此外，他還有158次持球衝鋒累進506碼有6次衝鋒達陣。

卡珍斯參加2012年度美國職業美式足球 大聯盟 (NFL) 選秀，是由華盛頓紅人隊第4輪第102順位圈選。