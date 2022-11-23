場邊人語／講求效率 殲敵無慮

從9月25日以來，擁有7連勝戰績的明尼蘇達維京人隊一直想要自達拉斯牛仔隊手中佔個便宜；然而對抗結局卻是以37分差慘敗。

屬於NFL 國聯東區小組的達拉斯牛仔隊，由29歲四分衛普萊斯考特（Rayne Dakota Prescott）領軍，於20日午後冒著低溫造訪明尼蘇達州 明尼亞波里斯的室內「全美球場」（U.S. Bank Stadium），挑戰戰績8勝1負、由34歲四分衛考珍斯（Kirk Daniel Cousins）領軍的維京人隊，這次對抗吸引6萬5304名現場球迷，上座率98%。地主球隊全場22分鐘36秒掌控球權，只是在第1節依靠25碼攻門得3分，其他3節毫無建樹，客隊上半場就以23比3遙遙領先，終場以40比3狂掃對手。

這是自1978年NFL大聯盟採用例行賽季16場賽制以來，牛仔隊僅見的狂勝。

牛仔隊全場沒有失誤，開賽後頭7波攻勢都得分；6次犯規判罰39碼。維京人隊全場有1次失誤，7次犯規判罰59碼。兩隊傳球都沒有遭到攔截，牛仔隊團隊傳球307碼衝鋒151碼，然而維京人隊團隊傳球110碼衝鋒73碼。

回顧牛仔隊和維京人隊自從1961年9月24日以來，歷年在例行賽和季後賽 總共交戰過34次，包括5場季後賽，牛仔隊19次告捷15次敗北，累積得到770分；維京人隊歷年來累計得到759分。兩隊最近一次交手是於2021年10月31日在明尼蘇達州，客隊以20比16獲勝。其實在當天對陣之前，牛仔隊就被看好，因為該隊已經連續出賽2場告捷。

牛仔隊主攻四分衛普萊斯考特當天累積傳球25次，其中22次成功，成功率高達88%，共推進276碼，有2次達陣沒有遭到攔截和擒殺，最遠傳球距離68碼；此外，他還3次持球衝鋒累進16碼，以及掩護3名隊友帶球37次推進135碼有2次衝鋒達陣。

他在本季由於受傷只有5次先發出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有14次以上接應成功，每場至少累進134碼；還有連續4場比賽至少都有1次遭到擒殺2次持球衝鋒。

維京人隊主攻的卡珍斯當天傳球23次，只有12次成功，成功率只有52.17%，共推進105碼，沒有傳球達陣還遭到7次擒殺損失49碼，最遠傳球距離15碼。

牛仔隊的攻守效率，是擊潰維京人隊的關鍵。