場邊人語／老鷹秒殺 小馬看傻

●費城 老鷹隊憑藉終場前1分鐘20秒時，四分衛選擇中路7碼短跑達陣，毫不客氣以客人身分追平賽局更進一步逆轉戰局，寫下17比16險勝對手紀錄，獲得例行賽季第9勝，成為NFL 32支球隊中勝場次數最多者。

主場在印第安納州印地安納亞波里斯的小馬隊目前戰績4勝6負1和，在NFL美聯南區小組名列第2，但是11月20日午後下半場的攻防表現，導致一場幾乎到手的勝利竟然隨風飄逝。

費城老鷹隊來自賓州，屬於NFL國聯東區小組，自9月11日以來原本8戰全勝，然而11月14日晚間 在主場迎戰華盛頓司令隊時，卻以21比32大意失荊州苦嘗首場敗仗。老鷹隊於11月20日到印第安那州盧卡斯油料球場（Lucas Oil Stadium）作客，吸引6萬6241名球迷進場，上座率100%；結果幸好老鷹隊在第4節得到14分，才避免再次於例行賽季失利。

現年24歲的老鷹隊先發四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）來自德州 休士頓，身高6呎1吋，是NFL現階段「兩棲作戰」代表人物。他參加2020年大聯盟選秀，由費城老鷹隊於第2輪53順位挑中，他至今為老鷹隊擔任四分衛有3年出賽40場，29場都是先發，累積戰績18勝11負。

他本季已經10次先發，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有15次以上接應成功，每場至少累進155碼；還有每場比賽至少都有1次遭到擒殺2次持球衝鋒，累積推進5碼。

老鷹隊和小馬隊自1950年10月15日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰過21次，老鷹隊累積11次告捷得到448分，小馬隊歷年來累積得到497分。兩隊最近一次交手是於2018年9月23日在費城，主隊以20比16獲勝。其實在當天對陣之前，老鷹隊就被看好，因為該隊已經5次出賽4場告捷。

當天比賽，小馬隊控球時間達30分鐘38秒，而客隊擁有29分鐘22秒。兩隊都有失誤，老鷹隊造成球落地有2次，小馬隊則是有1次球兒掉地。老鷹隊的團隊傳球距離173碼和衝鋒距離141碼，相較小馬隊的團隊傳球距離185碼和衝鋒距離99碼，分別顯有高下。

赫茲全場傳球成功率72%，有1次接應衝鋒達陣，傳球25次給7名隊友其中18次成功，累積推進190碼，最遠傳球距離29碼，沒有遭到攔截但有3次遭到擒殺損失17碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒17次推進55碼，自己有16次86碼衝鋒1次達陣。

小馬隊四分衛是現年37歲、波士頓學院校友芮恩（Matthew Thomas Ryan），他全場傳球成功率71.88%，沒有傳球接應達陣，傳球32次給7名隊友其中23次成功，累積推進213碼，最遠傳球距離31碼，也沒有遭到攔截，可是有4次遭到擒殺損失28碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒25次推進98碼有1次衝鋒達陣。