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場邊人語／地盤受矚 球隊常駐　

彭廣揚

經過三位市長(彭博、白思豪和亞當斯)  折衝處理，紐約州的紐約市五個行政區之一的皇后區，預定於四年之内出現一處「職業運動場館專區」(Sports Complex)，容納美國國家網球中心(The  USTA Billie Jean King National Tennis Center)，以及大都會職業棒球隊(Mets)和紐約市英式足球俱樂部  (NYCFC)的主場。

紐約市現任市場亞當斯(Eric Leroy  Adams)11月16日正式宣布，市政府和相關人士已經達成協議，決議在皇后區威利點(The Willets  Points)地段新建容量2萬5000人的場館，紐約市得到承諾由球隊自己掏腰包7億8000美元開發地盤，租借場地49年外加25年選擇續約；此舉勢必立即影響地方經濟和社區發展。

這個決定將開創美國職業英式足球大聯盟  (MLS) 的競技發展新局面，並且催生紐約市第一個職業英式足球專用場館。組建美國職業英式足球大聯盟  (MLS)，曾經是美國於1988年申辦1994年國際足協世界盃的必要條件；大聯盟於1996年誕生時只有10支球隊，目前已經擁有28支球隊。

這塊目前空置的地盤，歷年來不斷吸引職業運動隊伍再開發的提議，包括當年爭取考慮將被美冰球大聯盟  (NHL)  所屬的紐約長島人球隊遷移進駐。

紐約市英式足球俱樂部是屬於大聯盟東區的球隊，也是紐約都會地區第2支職業英式足球隊伍。該隊於2013年5月21日成為大聯盟第20支參賽球隊，2015年3月8日球隊首次亮相對抗奧蘭多隊。2021年12月11日在奧勒岡州波特蘭，紐約市英式足球俱樂部在大聯盟紐度總冠軍決賽，先和對手打成1比1平手，終於在罰點球階段以4比2勝出，捧回第26屆總冠軍盃  (The MLS Cup)，球隊目前暫時以布朗士區洋基球場 (Yankee Stadium  IV)為主場。

其實在距離紐約市兩個小時車程的賓州費城，76人職業籃球隊(76ers)、飛人職業冰上曲棍球隊(Flyers)、費城人職棒隊(Phillies)和老鷹職業美式足球隊(Eagles)，早就已經形成一處別開生面的集中觀看職業運動賽事區域。

大都會隊目前以花旗球場(Citi  Field)做為主場，它的前身，是已經拆除的謝亞球場 (Shea Stadium)，曾經由噴射機職業美式足球隊 (Jets)  選作主場有25年之久，1983年12月10日，噴射機隊告別謝亞球場，將主場遷移到新澤西州。

紐約市英式足球俱樂部，終於在紐約市依循獨立目標落腳，英式足球迷因此有福，區域場館資源於是更富。  

足球 紐約市 大都會

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