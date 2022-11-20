場邊人語／風雪來襲 賽場遷移

強風、閃電、雷鳴、暴雪，真是天公不作美。

紐約水牛城比爾隊戰績6勝3負，原定於11月20日下午，在位於紐約上州水牛城的高點球場(Highmark Stadium)，迎戰來自俄亥俄州 克里夫蘭，戰績3勝6敗的布朗隊，該處場館本來可以容納7萬1608名球迷進場。然而美國職業美式足球大聯盟(NFL)在專注收聽聯邦國土安全部、氣象局和相關地方天氣預報，以及紐約州長辦公室已經宣布全州西部11個郡縣進入暴風雪緊急狀況後，立即頻繁地和布朗隊、比爾隊交換意見，並且於17日下午4時15分果斷宣布，在安全第一的考量之下，仍然保留週日的賽程但是改變賽事地點，轉場到密西根州 底特律的福特球場 (Ford Field)

由於大聯盟例行賽季已經進入第11周賽程，任何特定球隊的對抗賽事，取消的機會幾乎不存在，易地和改期考量也須要當機立斷。

福特球場是大聯盟底特律獅隊的主場，獅隊當天開拔到新澤西州 走訪紐約巨人隊。獅隊預定於於24日感恩節午後，在主場迎戰比爾隊，這也就意味比爾隊有機會4天之內2度造訪福特球場。比爾隊本來是在主場以逸待勞，轉移到底特律中壢場地出賽，將以客隊身分享受待遇，使用空間比較小些的更衣室。

福特球場並不是首次成為「救場」的目標。2014年11月24日晚間，比爾隊在5萬6044名球迷觀看之下，以38：3擊潰紐約噴射機隊；場地就是在室內的福特球場，當晚的球賽由比爾隊和獅隊的整季套票球迷優先入場，其他球迷隨後憑票免費入場。比爾隊當時也是面對積雪惡天，賽前根本無法熱身練習。

根據各種氣象預報顯示，水牛城的周末降雪量初步估計可以達到3到6英呎，至於環繞大湖區的6個州也都提高警學，包括密西根州、俄亥俄州、明尼蘇達州、伊利諾州、威斯康辛州印第安納州。比爾隊18日取消了例行練習，並且全盤做足相應陸地和空中運輸準備，以便球隊、球員、球員家屬、球具能夠順利搭乘專機離埠。此外，比爾隊計畫在底特律出戰布朗隊之後，先回到水牛城整編，然後再到底特律會戰獅隊。

這場比賽的購票業務，還是一個懸念。

比爾隊屬於大聯盟美國聯會東區小組，布朗隊則是來自相同聯會北區小組。兩隊最近一次是於2019年11月10日於克里夫蘭交手，布朗隊以19：16擊退比爾隊。

布朗隊和比爾隊雙方自從1972年11月26日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰22次 (1次是在季後賽)，其中布朗隊的戰績是13次告捷9次敗北，累積得到398分。比爾隊歷年來累積得到435分。