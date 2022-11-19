場邊人語／勝負之間 泰坦逞先

現年28歲的田納西泰坦隊跑鋒亨利（Derrick Lamar Henry Jr.）下半場第3節居然完成3碼傳球接應達陣，以27比17力克綠灣包裝工隊，為球隊在例行賽季11周賽程贏得第7場勝利，以勝率70%暫時在NFL 美聯南區小組領先、聯會球隊之中居次。

包裝工隊屬於NFL國聯北區小組，自9月11日例行賽開賽以來，已經7次敗北，其中包括5連敗。兩隊最近一次交手是於2020年12月27日在包裝工隊主場，主隊以40比14大敗客隊。

泰坦隊四分衛坦奈希爾（Ryan Timothy Tannehill）和包裝工隊四分衛羅傑斯（Aaron Charles Rodgers）都是資深傳球手，雙方自1972年11月19日以來，歷年在例行賽和季後賽 總共交戰14次，其中泰坦隊戰績是8勝6敗，累積得到341分，包裝工隊歷年來累積得到326分。

坦奈希爾在這場發動空中傳球和地面衝鋒都可圈可點，有2次傳球達陣，傳球27次給8名隊友22次成功，累積推進333碼，成功率為81.48%，是本季最佳表現。他有1次遭到攔截還有3次遭到擒殺損失17碼，以及3次自己持球衝鋒，以及掩護2名隊友衝鋒29次推進91碼。他已經8次出賽，單場至少都有20次試圖傳球，並且至少有11次以上接應成功，每場至少累進117碼。

泰坦隊22歲的外接球員柏克斯（Treylon Burks），身高6呎2吋，全場有8次成為接應目標，是最近5場次數最多者，有7次傳接成功推進111碼，最遠傳接距離51碼。亨利全場有2次傳接成功推進45碼，最遠傳接距離42碼，還有持球衝鋒28次推進87碼。此外，他兩度扮演「二傳手」，累進4碼和造成1次短碼中路衝鋒得分。

NFL最近一次出現如此精彩場面是1983年9月18日午後在紐奧良，聖徒隊在延長賽以34比31擊退芝加哥熊隊，熊隊的跑鋒裴頓（Walter Jerry Payton）單場持球衝鋒28次推進161碼，並且兩次成功扮演二傳手，有2次達陣。

即將慶祝39歲生日的包裝工隊四分衛羅傑斯表現一般 ，全場2次傳球接應達陣，傳球39次給7名隊友24次成功，累積推進227碼，成功率為61.54%，沒有遭到攔截但是有1次遭到擒殺損失12碼，沒有自己持球衝鋒，但是掩護3名隊友衝鋒19次推進56碼。

他已經連續11次出賽，單場至少都有20次試圖傳球，並且至少有14次以上接應成功，每場至少累進194碼。

包裝工隊是於11月17日下午在位於密蘇里州 坎薩斯城的箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium）迎戰剛剛戰勝丹佛也馬隊的泰坦隊，吸引7萬7506名球迷進場，上座率達到96%。