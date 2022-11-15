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場邊人語／兩種足球 一樣追求

彭廣揚

●德甲聯賽拜仁慕尼黑英式足球隊的主場，首次出現美國NFL例行賽事，由坦帕灣海盜隊和西雅圖海鷹隊交鋒。海盜隊在現年45歲、已經7次榮獲超級盃的四分衛布雷迪（Thomas Edward Patrick Brady）領軍下，完成NFL首次在德國出戰和捷報，以21比16勝出。

西雅圖海鷹隊和坦帕灣海盜隊11月13日在位於德國慕尼黑的安聯球場（Allianz Arena）交戰，吸引6萬9811名球迷進場，上座率達到93%。這是海盜隊在例行賽第5次告捷，也是海鷹隊本季第4次落敗，中止4連勝。海盜隊屬於NFL國聯南區小組；海鷹隊則屬於國聯西區小組。兩支球隊目前在小組都是排行第一。

布雷迪於是成為NFL天地當然領銜的國際球星；先後在NFL於墨西哥、英國和德國舉行的國際賽事都曾經率隊凱旋而歸。

布雷迪當天充分發揮大場面、人來瘋的作戰經驗，把握住比賽的歷史契機，全場2次傳球接應達陣，因此凸顯連續10場出賽有9次傳接得分，最近3場每場都有進帳的好消息。

布雷迪全場傳球29次給8名隊友22次成功，累積推進258碼，成功率為75.86%，是本季至今最佳表現；最遠傳球距離31碼，1次遭到攔截，沒有遭到擒殺，為最近5場出賽首次有如此表現；還有6次自己持球衝鋒，以及掩護3名隊友衝鋒38次推進164碼1次得分。他在本季已經連續10次先發出賽，單場至少都有27次試圖傳球，並且至少有18次以上接應成功，每場至少累進190碼。

布雷迪本來並不多運用持球衝鋒，主要是依靠傳接發動攻擊，但是這場比賽和來自亞里桑納州立大學，現年23歲的新人跑鋒懷特（Rachaad White）合作無間，製造22次衝鋒機會前進105碼，創下個人單季和生涯最佳紀錄；平均每次衝鋒前進4.8碼，最遠距離29碼。

雙方自1976年10月17日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰15次，海鷹隊的戰績是9次告捷6次敗北，累積得到258分，海盜隊則歷年來累積得到277分。兩隊最近一次是於2019年11月3日交手，雙方在華盛頓州對戰，海鷹隊在延長賽以40比34勝出。

海鷹隊32歲的四分衛史密斯（Eugene Cyril "Geno" Smith III）全場也有2次傳球接應達陣，傳球33次給7名隊友23次成功，累積推進244碼，成功率為69.70%，最遠傳球距離23碼，沒有遭到攔截但是有3次遭到擒殺損失31碼，還有掩護1名隊友衝鋒10次推進17碼。他已經連續10次出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，每場至少累進195碼。

海鷹隊和海盜隊首節都沒有得分，海盜隊於第2節依靠1次31碼傳接達陣，以及1次1碼衝鋒得到14分，第3節海盜隊沒有建樹，第4節又以1次4碼傳接達陣收穫7分高奏凱歌。

NFL 德國 西雅圖

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