位於紐約上州 西部的雪城大學，11月7日晚間在冠名的主場(JMA Wireless Dome)，雖然陣容中有6張新面孔，上半場就以44：26領先，終場以90：72擊敗到訪的里海大學男籃隊，贏得例行賽季開門紅，是最近19次球季開始時，球隊第18次旗開得勝。

校本部在賓州的里海大學，至今和雪城大學遭遇過5次，沒有一次得勝。雙方最近一次對抗，是於2015年11月1日，雪城大學隊以57：47勝出。

雪城大學男籃隊的總教練貝罕(James Arthur Boeheim Jr.)，1962年起和雪城大學結緣，已經入列籃球名人堂，現年77歲，是美國大學頂級聯盟球隊之中最年長的總教練；他擔任雪城大學男籃總教練已經有47球季，每個球季始業式戰績為42勝5負，這也是競爭激烈的美國大學校際男籃天地的紀錄。

貝罕在比賽之前的累積戰績是1099勝426負獲勝率72.1%。他的第1100場勝利，一方面說明他歷年的心血投注，同時提醒他正在和時間賽跑的殘酷現實。

新的例行賽程展開之後，評論家認為有6所學校的男籃隊實力相當，它們依序是北卡羅萊納大學、岡薩加大學、休士頓大學、肯塔基大學、貝勒大學和坎薩斯大學。

雪城大學男籃隊成軍至今122個球季，累積戰績2058勝949負獲勝率68.4%，有幸41次應邀參加美國大學校際運動總會季後賽 ，戰績70勝41負，有6次晉級最後四強，1次獲得年度總冠軍。

該校最近一次單季出現30勝是在2012-13球季，2013-14年以來，單季最佳戰績是28勝6負，表現最差是2021-22球季戰績只有16勝17負。

貝罕是雪城日常生活的風雲人物，也是雪城大學校園活動的焦點人物；他曾經擔任美國男子籃球國家隊助理教練，協助夢幻隊在2008年中國北京 、2012英國倫敦，2016巴西里約夏季奧運會男籃項目獲金，以及2010年和2014年世界盃錦標賽奪魁。

貝罕因此成為美國大學男子籃球天地，一位年紀既長、閱歷又豐的現役傳奇。