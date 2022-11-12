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場邊人語／鷹豹再戰 互攻破綻

彭廣揚

兩支球隊再戰，表現都低迷，勝負僅是一念之間。

卡羅萊納黑豹隊於11月10日晚間8時15分起，於細雨中在北卡羅萊納州夏洛特的美國銀行球場（Bank of America Stadium）迎戰亞特蘭大隼鷹隊，吸引7萬2029名球迷進場，上座率達到98%。結果以25：15迎來黑豹隊本例行賽第2次告捷，也是隼鷹隊本季第6次落敗。雙方都屬於NFL國聯南區小組。

雙方自1995年9月3日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰56次，隼鷹隊的戰績是35次告捷21次敗北，累積得到1232分，黑豹隊歷年來累積得到1105分。兩隊最近一次交手是10月30日在亞特蘭大，隼鷹隊以37：34險勝。

現年27歲的黑豹隊替補四分衛沃克（Phillip “P.J.” Walker），生於新澤西州伊莉莎白，是賓州天普大學校友，雖然本來只是球隊的第三把手，自從10月9日以來發揮只算是一般；當晚全場沒有傳球接應達陣，傳球16次給7名隊友10次成功，累積只推進108碼，成功率為62.50%，最遠傳球距離28碼，沒有遭到攔截但是有1次遭到擒殺損失7碼，還有掩護4名隊友衝鋒44次推進218碼2次得分。

他已連續6次出賽，戰績2勝4敗，單場至少都有6次試圖傳球，並且至少有5次以上接應成功，每場至少累進9碼，傳球準確率最高達到83.3%，最低只有30%。

黑豹隊跑鋒、26歲的佛曼（D'Onta Foreman）是全場攻勢焦點，共有31次持球衝鋒，前進130碼，最遠衝鋒距離23碼，平均每次衝鋒有4.2碼；他在第3節衝鋒12碼達陣，將比數拉開到19比9。

隼鷹隊四分衛馬里歐塔（Marcus Ardel Taulauniu Mariota），現年29歲，全場有2次傳球接應達陣，傳球30次給8名隊友19次成功，累積推進186碼，成功率為63.33%，最遠傳球距離28碼，1次遭到攔截但是還有5次遭到擒殺損失33碼，曾經掩護4名隊友衝鋒22次推進95碼沒有得分。他個人共有3次持球衝鋒，前進43碼，最遠衝鋒距離26碼，平均每次衝鋒有14.3碼。

他本季已經連續10次出賽，單場至少都有13次試圖傳球，並且至少有8次以上接應成功，每場至少累進124碼。

黑豹隊每節都得分，全場共4次分別由46碼、49碼、40碼、37碼處踢射得分。

亞特蘭大 新澤西州 天普

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