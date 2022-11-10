場邊人語／烏鴉客場 攻防囂張

來自馬里蘭州 的巴爾迪摩烏鴉隊，在現年25歲主力四分衛傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr.）領軍下，自10月23日起連續3次告捷，本季戰績6勝5負，獲勝率66.7%，暫時和紐約噴射機隊和邁阿密海豚隊並列。

巴爾迪摩烏鴉隊於11月7日晚間在位於路易斯安納州 紐奧良的凱薩球場（Caesars Superdome）挑戰聖徒隊，吸引7萬10名球迷進場，上座率達到96%。這是烏鴉隊在例行賽季第1次連勝，而且是3連勝，至於聖徒隊則是最近4戰第3次於主場落敗，該隊開季就吞敗果。

聖徒隊屬於NFL 國聯南區小組，小組排名第3，烏鴉隊則屬於NFL美聯北區小組，小組排名暫居首位。

雙方自1996年9月29日以來，歷年在例行賽和季後賽總共只交戰過8次，烏鴉隊的戰績是6勝2敗，累積得到222分，海盜隊歷年累積得到165分。兩隊最近一次對戰是在2018年10月21日於馬里蘭州接戰，聖徒隊以24：23險勝。在當晚對陣之前，烏鴉隊已經4戰3次技壓海盜隊。

傑克森曾經2次獲選為全明星，全場傳球22次給10名隊友12次成功，累積推進133碼，成功率為54.55%，最遠傳球距離24碼，沒有遭到攔截有1次傳球達陣，有3次遭到擒殺損失2碼，還有11次自己持球衝鋒累積推進82碼，以及掩護3名隊友衝鋒29次推進106碼2次得分。他本季已經連續9次先發出賽，單場至少都有16次試圖傳球，並且至少有9次以上接應成功，每場至少累進120碼。此外，他每次上場至少都有6次試圖獨自衝鋒，每場至少累進17碼。

傑克森擅長發動持球衝鋒，以致團隊在全場累積衝鋒距離達到40次188碼，而對方卻只有嘗試15次斬獲48碼。不僅如此，傑克森在大聯盟服役5個球季，當晚恰好是第100次傳球達陣。

現年33歲、身高6呎3吋的烏鴉隊防守球員休士頓（Justin Donovan Houston）是喬治亞大學校友，更是職業美式足球天地少見的高齡防守球員。他在這次客場夜戰擒殺對方2.5次，自10月23日以來累積6.5次，成為球隊防守端的亮點。

相較之下，現年35歲的聖徒隊替補四分衛達頓（Andrew Gregory Dalton），全場有1次傳球接應達陣，傳球29次給9名隊友19次成功，累積推進210碼，成功率為65.52%，最遠傳球距離41碼，有1次遭到攔截但是有多達4次遭到擒殺損失28碼，還有掩護3名隊友衝鋒13次推進43碼1次得分。他由10月2日起已經連續6次出賽，單場至少都有24次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，每場至少累進162碼。

傳遞多，不如衝跑足，這是實例。