場邊人語／名將身手 果真難守

大場面，大逆轉，全靠大英雄(G.O.A.T.)。

來自佛羅里達州 ，屬於NFL國聯南區小組的坦帕灣海盜隊，在現年45歲的資深四分衛布雷迪（Tom Brady）領軍下，把握最後44秒的進攻時間，演出一波6次傳球5次獲得接應，累積推進60碼達陣的攻勢，終場以16：13逆轉氣走洛杉磯 公羊隊，避免布雷迪個人在9周賽程苦吞4連敗。

這也是布雷迪換穿海盜隊球衣之後，首次取勝公羊隊。布雷迪轉戰職業天地之後，已經55次發動致勝的關鍵攻勢，並且43次在下半場第4節啟動攻勢最終逆轉戰局勝出。

洛杉磯公羊隊於11月6日下午在位於佛州坦帕的詹姆斯球場（Raymond Stadium）挑戰海盜隊，吸引6萬9019名球迷進場，上座率達到100%。這僅僅是海盜隊在例行賽季第4次告捷；海盜隊最近一次嘗到勝利滋味是10月9日以21：15擊敗亞特蘭大隼鷹隊。

雙方自1977年11月6日以來，歷年在26場例行賽和3場季後賽 總共交戰29次，公羊隊的戰績是19次告捷10次敗北，公羊隊累積得到694分，海盜隊歷年來累積得到603分。兩隊最近一次是於2022年1月23日交手在佛羅里達州對陣，公羊隊以30：27勝出。

公羊隊上半場只以7比6領先，海盜隊在第4節又傳又踢獲得10分。布雷迪無愧盛名，全場傳球58次給10名隊友36次成功，累積推進272碼，成功率為62.7%，最遠傳球距離28碼，沒有遭到攔截有1次傳球達陣，有1次遭到擒殺損失8碼，還有掩護4名隊友衝鋒20次推進51碼，包括為現年23歲、身高6呎5吋的近端鋒歐頓（Cade Otton）製造 6次傳球機會5次接應成功累進68碼，最遠傳接距離為28碼中路突破，還有1次達陣，也是他在大聯盟賽事首次建功。

他已經連續9次先發出賽，單場至少都有27次試圖傳球，並且至少有18次以上接應成功，每場至少累進212碼。

布雷迪當天出賽之後，個人職業生涯自2000年11月23日起算，例行賽累積傳球已經有1萬1715次給隊友7523次成功，累積推進8萬7067碼，成功率為64.2%；而且他在季後賽47場累積傳球已經達到1855次給隊友1165次成功，累積推進1萬3049碼，成功率為62.8%。

換句話說，他在例行賽和季後賽的傳球距離總和，已經達到10萬116碼，這種成就球迷、球評和球友只能視為讚嘆的數據。

此外，他在本季出賽累積傳球398次成功260次，領先大聯盟群倫。他曾經4次在單季成為大聯盟的傳球距離王。