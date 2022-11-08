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計票時間差：6決戰州可能隨時「紅藍變色」

直播／19億的苦苦等待 勁球開獎因「技術問題」延遲

場邊人語／三次攔截 車城告捷

彭廣揚

●進入11月，主場在密西根州「汽車城」底特律的NFL獅隊，目前戰績2勝6負，獲勝率改善為25%；全隊在主戰四分衛高夫（Jared Thomas Goff）領軍之下，居然讓到訪的綠灣包裝工隊以9比15鎩羽而歸。

獅隊9個星期以來都在NFL國聯北區小組敬陪末座，而且表現在32支球隊之中，只比卡羅萊納黑豹隊稍強。

來自威斯康辛州的綠灣包裝工隊也是屬於NFL國聯北區小組，本季戰績3勝5負。包裝工隊於11月5日午後在位於底特律市中心的福特球場（Ford Field）挑戰獅隊，該處場地當天容納6萬3379名球迷，上座比例98%，這場賽事中止獅隊例行賽季5連敗，但是也造成包裝工隊自2008年以來首次出現5次連續苦吞敗果 。

剛於10月14日慶祝28歲生日的獅隊先發四分衛高夫來自加州舊金山北灣地區，身高6呎4吋，參加2016年大聯盟選秀時，由洛杉磯公羊隊於第1輪1順位挑中，是當年眾所矚目的選秀狀元，他至今為球隊擔任四分衛7年共出賽91場，每場都是先發，累積戰績47勝43負1和。

高夫在柏克萊加大就讀期間，代表學校3個球季出賽37場，總共傳球1568次其中977次成功，累積推進1萬2195碼，成功率為62.3%，30次遭到攔截有96次傳球達陣。他在轉戰職業天地之後，總共傳球3190次其中2041次成功，累積推進2萬3457碼，成功率為64%，70次遭到攔截有140次傳球達陣，最長傳球距離94碼。

高夫在這場比賽有2次傳球接應達陣，傳球26次給7名隊友其中14次成功，累積推進137碼，成功率為63.3%，最遠傳球距離26碼，有1次遭到攔截，沒有遭到擒殺。他在本季已經9次先發出賽，單場至少都有26次試圖傳球、最多41次，並且至少有14次以上接應成功、最多27次，每場至少累進137碼、最多378碼。

獅隊和包裝工隊彼此熟悉，自從1930年11月2日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共已經交戰186次，包裝工隊的戰績是105勝74敗7和，包裝工隊累積得到3974分，獅隊歷年來累積得到3484分。兩隊最近一次是於2022年1月9日在密西根州開戰，獅隊以37比30得勝。其實在今晚對陣之後，獅隊已經連續5戰3次向對手臣服。

包裝工隊先發四分衛是是現年38歲也來自北加州的羅傑斯（Aaron Charles Rogers），他身高6呎2吋，參加2005年大聯盟選秀，由包裝工隊於第1輪24順位挑中，他至今為球隊擔任四分衛有18年出賽222場，215場都是先發，累積戰績142勝72負1和。

羅傑斯在這場日戰有1次傳球接應達陣，傳球43次給12名隊友其中23次成功，累積推進291碼，成功率為63.3%，最遠傳球距離47碼，有多達3次遭到攔截，還有1次遭到擒殺損失8碼。

包裝工隊在賽前已經接獲必勝命令；然而羅傑斯又一次有心乏力，是否因此反映著他該揮手告退？

NFL 加州 密西根州

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