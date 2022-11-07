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場邊人語／志在第一 喬大賣力

彭廣揚

主場在喬治亞州雅典市的喬治亞大學(UGA) 美式足球校隊，目前戰績9戰9勝，獲勝率達到100  %。該隊不僅於11月5日傍晚在三福球場 (Sanford Stadium)，以27比13擊退田納西大學隊，而且由9月3日至今連勝9次，其中5次在主場告捷，2次於客場得勝，6次對抗來自相同聯盟的球隊全勝。

在這些戰役之中，喬治亞大學美式足球隊單場最高得到55分，最低只有讓對方得到0分  (兩次)；連續7場比賽每場至少獲得26分。喬治亞大學在賽前是全國排行第3的球隊，而田納西大學正是全美居首的球隊；賽事結束之後，喬治亞大學隊昂然暫時榮登榜首。

喬治亞大學和田納西大學美式足球校隊，都屬於美國大學美式足球天地競爭力超強的「東南14校」聯盟  ( The Southeastern  Conference)，主要競爭對手分布在美國大陸中南部和東南部，包括佛羅里達大學、肯塔基大學、范登堡大學、密蘇里大學、南卡羅萊納大學、阿拉巴馬大學、阿肯色大學、德州農工大學、密西西比大學、密西西比州立大學、奧本大學和路易斯安納州立大學。

喬治亞大學全場控球31分鐘，上半場就已24比6領先。剛剛歡慶25歲生日的班內特  (Stetson Fleming Bennett IV)  目前是喬治亞大學隊攻擊發起人。他是在喬治亞州土生土長，身高5呎11吋，至今在校隊’參賽4個球季已經出場35次，場場都是先發，累積戰績25勝3負。

他在這場關鍵對陣，傳球25次給7名隊友其中17次成功，累積推進257碼，成功率為68%，沒有遭到攔截和擒殺，有2次傳球達陣。最長傳球距離52碼。此外，他還為5名隊友製造36次衝鋒機會，有117碼進展和1次達陣。他在最近5次出賽，單場至少有25次嘗試傳球17次成功傳接，成功率50%，最遠傳球距離73碼。

田納西大學隊的四分衛胡克  (Alan Hendon Hooker)，現年25歲，身高6呎4吋，來自北卡羅萊納州，曾經在維吉尼亞理工大學就讀。他全場傳球33次給5名隊友其中23次成功，累積推進195碼，成功率為69.7%，1次遭到攔截和多達6次被擒殺，沒有傳球達陣。最長傳球距離28碼。此外，他還為5名隊友製造36次衝鋒機會，有117碼進展和1次達陣。他在最近5次出賽，單場至少有24次嘗試傳球17次成功傳接，成功率71%，最遠傳球距離78碼。

喬治亞大學因此繼續向全國年度總冠軍榮銜邁進。

足球 喬治亞州 路易斯安納州

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