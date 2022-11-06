場邊人語／來自尤金 主攻得勁

主場在奧勒岡州尤金市的奧勒岡大學美式足球 校隊，目前戰績7勝1負，獲勝率達到87.5%；自從9月3日以3：49輸給喬治亞大學隊後，由9月10日到29日之間連勝7次，其中4次在主場告捷，3次於客場得勝，5次對抗來自相同聯盟的球隊獲勝。

在這些對戰之中，奧勒岡大學美式足球隊單場最高得到70分，最低只有讓對方得到14分；連續7場比賽每場至少獲得41分。

奧勒岡大學美式足球校隊屬於「太平洋6州12校」聯盟（The Pac-12 Conference），主要競爭對手為南加大、洛杉磯加大 、猶他大學、奧勒岡州立大學、華盛頓大學、亞里桑納州立大學、華盛頓州立大學、亞里桑納大學、柏克萊加大 、科羅拉多大學和史丹福大學。

美國公、私立大學校際競技運動聯盟，是由「五大」聯盟（Power Five Conferences）領銜，這些學校都是擁有長期運動競技傳統和歷史的高等學府，而且覆蓋地區範圍廣泛，長期良性對抗形成區域性、相關性、代表性的賽事傳統。「五大」聯盟指的是「東南14校」聯盟（Southeastern Conference）、「大西洋沿岸15校」聯盟（The Atlantic Coast Conference）、「11州14校」聯盟（The Big Ten Conference）、「五州十校」聯盟（The Big 12 Conference），以及「太平洋6州12校」聯盟。

現年24歲的赫伯特（Justin Herbert）目前是洛杉磯電光隊攻擊發起人。他就是在尤金出生，是奧勒岡大學校友；他身高6呎6吋，參加2020年大聯盟選秀，由洛杉磯電光隊於第1輪6順位挑中，他至今擔任四分衛3個球季出賽39次，場場都是先發，累積戰績19勝20負。

他在大學4年間出賽43場，傳球1293次，其中827次成功，累積推進1萬541碼，成功率為64%，23次遭到攔截，有95次傳球達陣。他在轉戰職業的3個球季，總共傳球1575次，其中1042次成功，累積推進1萬1359碼，成功率為66.2%，29次遭到攔截，有81次傳球達陣，最長傳球距離72碼。

赫伯特在校隊的接班人是現年22歲的四分衛尼克斯（Bo Nix）；他出生阿肯色州，身高6呎2吋，在阿拉巴馬州就讀高中，是來自奧本大學（Auburn University）的轉學生。他在奧本大學3個球季之間，總共傳球1057次其中628次成功，累積推進7251碼，成功率為59.4%，16次遭到攔截，有39次傳球達陣。

尼克斯轉學後，目前是聯盟的年度最佳攻擊球員獎項候選人；他在這個球季，已傳球249次其中180次成功，累積推進2221碼，成功率為72.3%，5次遭到攔截，有20次傳球達陣。