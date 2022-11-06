我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

賓州費城傳槍響 九人送醫

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

場邊人語／來自尤金 主攻得勁

彭廣揚

主場在奧勒岡州尤金市的奧勒岡大學美式足球校隊，目前戰績7勝1負，獲勝率達到87.5%；自從9月3日以3：49輸給喬治亞大學隊後，由9月10日到29日之間連勝7次，其中4次在主場告捷，3次於客場得勝，5次對抗來自相同聯盟的球隊獲勝。

在這些對戰之中，奧勒岡大學美式足球隊單場最高得到70分，最低只有讓對方得到14分；連續7場比賽每場至少獲得41分。

奧勒岡大學美式足球校隊屬於「太平洋6州12校」聯盟（The Pac-12 Conference），主要競爭對手為南加大、洛杉磯加大、猶他大學、奧勒岡州立大學、華盛頓大學、亞里桑納州立大學、華盛頓州立大學、亞里桑納大學、柏克萊加大、科羅拉多大學和史丹福大學。

美國公、私立大學校際競技運動聯盟，是由「五大」聯盟（Power Five Conferences）領銜，這些學校都是擁有長期運動競技傳統和歷史的高等學府，而且覆蓋地區範圍廣泛，長期良性對抗形成區域性、相關性、代表性的賽事傳統。「五大」聯盟指的是「東南14校」聯盟（Southeastern Conference）、「大西洋沿岸15校」聯盟（The Atlantic Coast Conference）、「11州14校」聯盟（The Big Ten Conference）、「五州十校」聯盟（The Big 12 Conference），以及「太平洋6州12校」聯盟。

現年24歲的赫伯特（Justin Herbert）目前是洛杉磯電光隊攻擊發起人。他就是在尤金出生，是奧勒岡大學校友；他身高6呎6吋，參加2020年大聯盟選秀，由洛杉磯電光隊於第1輪6順位挑中，他至今擔任四分衛3個球季出賽39次，場場都是先發，累積戰績19勝20負。

他在大學4年間出賽43場，傳球1293次，其中827次成功，累積推進1萬541碼，成功率為64%，23次遭到攔截，有95次傳球達陣。他在轉戰職業的3個球季，總共傳球1575次，其中1042次成功，累積推進1萬1359碼，成功率為66.2%，29次遭到攔截，有81次傳球達陣，最長傳球距離72碼。

赫伯特在校隊的接班人是現年22歲的四分衛尼克斯（Bo Nix）；他出生阿肯色州，身高6呎2吋，在阿拉巴馬州就讀高中，是來自奧本大學（Auburn University）的轉學生。他在奧本大學3個球季之間，總共傳球1057次其中628次成功，累積推進7251碼，成功率為59.4%，16次遭到攔截，有39次傳球達陣。

尼克斯轉學後，目前是聯盟的年度最佳攻擊球員獎項候選人；他在這個球季，已傳球249次其中180次成功，累積推進2221碼，成功率為72.3%，5次遭到攔截，有20次傳球達陣。

洛杉磯加大 足球 柏克萊加大

上一則

NBA／詹皇打破現役球員沉默 直言厄文行為造成傷害

下一則

MLB／瑞佐拚長約 有意離開洋基

延伸閱讀

場邊人語／連續八捷 費城豪傑

場邊人語／連續八捷 費城豪傑
場邊人語／失守乏攻 猛虎白攻

場邊人語／失守乏攻 猛虎白攻
場邊人語／傳不出去 賭城委屈

場邊人語／傳不出去 賭城委屈
進攻稀鬆 睡獅惺忪

進攻稀鬆 睡獅惺忪

熱門新聞

籃網球星杜蘭特。（路透）

NBA／奈許被炒魷魚 杜蘭特震驚：看新聞才知道

2022-11-02 08:13
奈許被炒魷魚了。（美聯社）

NBA／籃網開季僅拿2勝吞5敗 總教練奈許被炒了

2022-11-01 20:05
籃網球星厄文。（Getty Images）

NBA／爭議推文遭疑歧視猶太人 厄文喊冤 推文被刪

2022-10-30 11:18
美式足球四分衛布雷迪與超模妻子吉賽兒邦臣宣布已經完成離婚手續，結束長達13年的婚姻，圖為昔日兩人在球場曬恩愛接吻。（美聯社）

NFL布雷迪夫妻6.5億財產怎麼分？吉賽兒邦臣占了4億

2022-10-28 22:10
艾瓦瑞茲5日揮出三分砲，讓太空人隊從落後變領先，在世界大賽第6戰以4：1擊敗費城人隊，奪下隊史第二冠。（Getty Images）

MLB／太空人世界大賽奪冠 艾瓦瑞茲逆轉砲打走費城人

2022-11-05 23:26
卡達世界盃足球賽倒數不到3周。（路透）

卡達世界盃／法國尋求衛冕 6大球星一決高下

2022-11-01 08:33

超人氣

更多 >
英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症

英媒：俄官方文件披露 普亭罹胰臟癌和帕金森氏症
腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職

腳踏11船？ 安徽女官員曝性關係被停職
日光節約轉換時間 反對者稱影響健康

日光節約轉換時間 反對者稱影響健康
華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才

華麗轉身？李鵬之女李小琳 巨幅墨竹圖被捧天才
美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵

美航華女跺下腳 中國大媽飆國罵