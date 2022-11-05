場邊人語／連續八捷 費城豪傑

主場在德州休士頓 的德州佬隊，目前戰績1勝6負1和，勝率僅有18.8 %；不僅在NFL美聯南區小組敬陪末座，而且團隊表現在32支球隊之中倒數第二。

來自賓州的費城 老鷹隊屬於NFL國聯東區小組，本季9周賽程戰績8戰全勝。老鷹隊於11月3日晚間走訪到休士頓市中心的能源球場（NRG Stadium）挑戰德州佬隊，該場地可以容納7萬1995名球迷，當晚有6萬8831名球迷進場，上座率96%；這是德州佬隊例行賽季第2次遭遇3連敗。

現年24歲的老鷹隊先發四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts）就來自德州休士頓，這場比賽是難得的「回家看看」；他身高6呎1吋，參加2020年大聯盟選秀，由費城老鷹隊於第2輪53順位挑中，他至今為老鷹隊擔任四分衛有3年出賽38場，其中27場先發，累積戰績17勝10負。

赫茲先後在阿拉巴馬大學和奧克拉荷馬大學就讀，總共出賽56場，傳球1047次其中682次成功，累積推進9477碼，成功率為65.1%，20次遭到攔截有80次傳球達陣。他在轉戰職業天地3個球季之間，總共傳球819次其中505次成功，累積推進6247碼，成功率為61.7%，15次遭到攔截有34次傳球達陣，最長傳球距離91碼。

他在阿拉巴馬大學入學的第一個球季就以四分衛身分出賽過15場，享受過8連勝的滋味。

他本季已經8次先發出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有15次以上接應成功，每場至少累進155碼；還有每場比賽至少都有2次持球衝鋒，累積推進10碼。

老鷹隊和德州佬隊自從2002年9月29日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共只交戰6次，老鷹隊6戰全勝，累積得到185分；德州佬隊歷年來累積得到119分。兩隊最近一次是於2018年12月23日在賓州費城開戰，主隊以32：30險勝。其實在當晚對陣之前，德州佬隊已經未被看好，終場以17：29落敗。

赫茲克服團隊慢熱的問題，全場傳球成功率高達77.78 %，是最近6場賽事表現最佳者；他有2次傳球接應達陣，傳球27次給7名隊友其中21次成功，累積推進243碼，最遠傳球距離31碼，沒有遭到攔截但是有4次遭到擒殺損失26碼。此外，他還掩護3名隊友衝鋒22次推進120碼有2次衝鋒達陣。

赫茲在本季出賽，每一場至少有1次遭到對方防守擒殺。