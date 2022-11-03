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場邊人語／失守乏攻 猛虎白攻

彭廣揚

●現年26歲、3次入選全明星的克里夫蘭布朗隊跑鋒喬布（Nicholas Jamaal Chubb），全場2次短距離衝鋒達陣，以32比13技壓賽前被看好的辛辛那提猛虎隊，為球隊在例行賽季8周賽程贏得第3場勝利，以勝率37.5%暫時讓布朗隊在NFL美聯球隊之中和丹佛野馬隊並駕齊驅。

布朗隊於10月31日在俄亥俄州克里夫蘭的第一能源球場（FirstEnergy Stadium）迎戰比鄰的猛虎隊，吸引6萬7431名球迷進場，上座率達到100%。

猛虎隊和布朗隊都屬於NFL美聯西區小組，兩隊最近一次交手是在2022年1月9日，作東的布朗隊以21比16取勝。兩隊近3年5次交鋒，布朗隊獲得全勝。

猛虎隊和布朗隊的「BB大戰」，代表職業美式足球俄亥俄州兩個城市之間的角力，雙方自1970年11月10日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰98次 ，其中猛虎隊的戰績是51次告捷47次敗北，累積得到2147分，布朗隊歷年來累積得到2022分。

現年29歲、生於佛羅里達州的布朗隊四分衛布里塞特（Jacoby Jajuan Brissett），在這場比賽發動空中傳球和地面衝鋒都可圈可點，有1次傳球達陣，傳球22次給6名隊友17次成功，累積推進278碼，成功率達到77.27%，沒有遭到攔截有2次遭到擒殺損失10碼，還有6次自己持球衝鋒累積推進12碼，以及掩護3名隊友衝鋒38次推進160碼；其中喬布個人衝鋒23次累進101碼，最遠距離21碼。

他在本球季已經連續8場出賽，單場至少都有22次試圖傳球，並且至少有17次以上接應成功，每場至少累進147碼。與28歲的外接球員古柏（Amari Cooper）合作無間，當晚7次成為傳接目標5次完成任務，累進131碼有1次得分，最遠接應距離53碼。

此外在防守端，布朗隊友5名球員，獨自或者聯手演出擒殺對方四分衛和固守陣地39碼的戲碼，有效地阻止對方進攻。

現年25歲的猛虎隊四分衛布洛（Joseph Lee Burrow），全場2次傳球接應達陣，傳球35次給10名隊友25次成功，累積推進僅232碼，成功率為71.43%，1次遭到攔截但是有5次遭到擒殺，還有1次自己持球衝鋒累積推進2碼，以及掩護2名隊友衝鋒9次只推進34碼。他已經連續8次出賽，單場至少都有31次試圖傳球，並且至少有20次以上接應成功，每場至少累進199碼。

猛虎隊和布朗隊首節都無功而還，主隊於第2節依靠55碼腳踢攻門和3碼轉攻傳接（Two-Point Conversion）得到11分。布朗隊在第3節再添上14分，客隊雖然在第4節分別由13碼和41碼處攻堅得到13分，然而主隊又由11碼處衝鋒得到7分勝出。

俄亥俄州 NFL 足球

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