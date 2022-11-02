場邊人語／傳不出去 賭城委屈

傳球未成，防守不嚴，主場在內華達州 拉斯維加斯的突擊者隊（The Silver and Black）目前戰績2勝5負，勝率僅有28.6%；不僅在NFL美聯西區小組敬陪末座，這樣的表現在30支球隊之中也和季後賽 漸行漸遠。

大聯盟經過8個星期的賽程，至少有5支球隊和季後賽反向而行，包括突擊者隊、匹茲堡鋼人隊、休士頓德州佬隊、傑克森維爾美洲虎隊和明尼亞波里斯小馬隊。

突擊者隊出現這種困境，主要是由於主攻的四分衛卡爾（Derek Dallas Carr）臨場表現乏善可陳。

突擊者隊於10月30日午後造訪位於路易斯安納州紐奧良的凱薩球場（Caescars Superdome）挑戰聖徒隊，該處場地當天容納7萬9名球迷，這是突擊者隊在例行賽季第4次在客場落敗。

現年31歲的卡爾先發。他來自北加州 ，身高6呎3吋，參加2014年大聯盟選秀，由奧克蘭突擊者隊於第2輪36順位挑中，他至今為兩支球隊擔任四分衛，9年間出賽134場，每場都是先發，累積戰績59勝75負，推進3萬3321碼202次達陣。

他本季已7次先發出賽，單場至少都有26次試圖傳球，並且至少有15次以上接應成功，每場至少累進101碼有1次遭到擒殺。

卡爾在這場日戰總共傳球26次其中15次成功，累積推進101碼，成功率為57.69%，1次遭到攔截沒有傳球達陣，3次遭到擒殺損失20碼。相對來說，對方先發四分衛總共傳球30次其中22次成功，累積推進229碼，成功率為73.33%，沒有遭到攔截2次傳球達陣，也沒有遭到擒殺損失碼數。

突擊者隊和聖徒隊自從1971年11月7日以來，歷年在例行賽和季後賽總共已經交戰15次，雙方的戰績都是7勝7敗1和，聖徒隊累積得到365分，突擊者隊歷年來累積得到320分。

卡爾全場一籌莫展遭到對方以24比0橫掃（shut out）；這是突擊者隊自從由北加州遷址到內華達州之後，首次在南下征戰時赤裸裸地栽在聖徒隊手中。2014年11月30日午後於密蘇里州，聖路易公羊隊以52比0痛擊作客的突擊者隊，客隊當年戰績只有1勝10負，而且主攻的四分衛就是年輕剛入行的卡爾，進攻繳出白卷，2次遭到攔截3次遭到擒殺。