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進攻稀鬆 睡獅惺忪

彭廣揚

主場在密西根州底特律的獅隊，目前戰績1勝5負，獲勝率僅有16.7%；出現這種窘況，主要是由於主戰的四分衛高夫（Jared Thomas Goff）臨場表現欠缺平穩，尤其是失誤連連。

獅隊不僅在美國職業美式足球大聯盟（NFL）國家聯會北區小組敬陪末座，而且表現在30支球隊之中墊底。

來自佛羅里達州的邁阿密海豚隊，屬於大聯盟美國聯會東區小組，本季戰績4勝3負。海豚隊是於10月30日午後，拉隊到位於底特律市中心的福特球場（Ford Field）挑戰獅隊，該處場地可以容納7萬名球迷，這是海豚隊在例行賽季第2次有機會爭取2連勝。

剛慶祝28歲生日的獅隊先發四分衛高夫來自加州，身高6呎4吋，參加2016年大聯盟選秀，由洛杉磯公羊隊於第1輪1順位挑中，也就是當年選秀狀元。他至今為兩支球隊擔任四分衛有7年出賽89次，每一場都是先發，累積戰績46勝42負1和。

高夫在卡羅萊納大學就讀期間，出賽37.03，總共傳球1568次其中977次成功，累積推進1萬2195碼，成功率為62.3%，30次遭到攔截有96次傳球達陣。他在轉戰職業天地之後，總共傳球3127次，其中2000次成功，累積推進2萬2999碼，成功率為64%，69次遭到攔截有137次傳球達陣，最長傳球距離94碼。

他在本季已經6次先發出賽，單場至少都有26次試圖傳球，並且至少有20次以上接應成功，每場至少累進215碼。

獅隊和海豚隊自從1973年12月15日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共已經交戰12次，海豚隊的戰績是7次取勝5次敗北，海豚隊累積得到319分，獅隊歷年來累積得到240分。兩隊最近一次是於2018年10月21日在佛羅里達州開戰，獅隊以32：21得勝。其實在今晚對陣之前，獅隊已經連續4戰3次技壓對手。

高夫在本季表現忽然水準之下忽然又平均以下。對抗達拉斯牛仔隊時，傳球成功率高達80.77%，但是接觸新英蘭愛國者隊時卻是一分未得，遭到對方以29：0橫掃。他的場上節奏感缺乏、抗壓性不足和幾乎每場比賽都有失誤，是球隊痛點。

高夫換穿獅隊球衣之後，至今已經先發出賽20次，戰績4勝15負1和，有30次傳球接應達陣，傳球706次給隊友其中464次成功，累積推進9621碼，成功率為63.3%，最遠傳球距離81碼，有多達69次遭到攔截還有47次遭到擒殺損失372碼。

高夫身手不過如此，來季是否能夠續約，前景不明。

佛羅里達州 加州 足球

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