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場邊人語／舊將新寵 巨人孰重

彭廣揚

球隊的舊將和新寵同場對陣，如何？

來自佛羅里達州的西雅圖海鷹隊四分衛史密斯（Geno Smith），本季戰績4勝3負。他是否能夠在華盛頓州西雅圖率隊擊退老東家紐約巨人隊，牽動著美國東、西兩岸美式足球球迷的關心。

紐約巨人隊是於10月30日晚間，開拔到位於華盛頓州的魯曼科技球場（Lumen Field）挑戰海鷹隊，該處場地可以容納7萬2000名球迷，這是海鷹隊在例行賽季首次有機會爭取3連勝，也是兩隊四分衛的對決。

巨人隊屬於美國職業美式足球大聯盟（NFL）國家聯會東區小組，烏鴉隊則屬於大聯盟國家聯會西區小組。

現年32歲的海鷹隊先發四分衛史密斯，身高6呎3吋，參加2013年大聯盟選秀，由紐約噴射機隊於第2輪39順位挑中，為球隊擔任四分衛有4年出賽33次，隨後投效紐約巨人隊1季，僅有1次先發，2次上場1次敗北。

史密斯曾經於7個球季扮演替補角色，在9個職業球季之中，總共傳球1221次其中750次成功，累積推進8629碼，成功率為61.4%，最遠傳球距離84碼，40次遭到攔截有45次傳球達陣，有111次遭到擒殺損失807碼，還有188次自己持球衝鋒累積推進833碼9次得分。

他在本季已經連續7次先發出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，每場至少累進195碼。

雙方自從1976年11月28日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰19次，巨人隊的戰績是10次取勝9次敗北，巨人隊累積得到415分，海鷹隊歷年來累積得到356分。兩隊最近一次是於2017年10月22日，雙方是在新澤西州大都會人壽球場接戰，海鷹隊以24：7得勝。其實在今晚對陣之前，海鷹隊已經連續4戰3次技壓對手。

相較之下，現年25歲的巨人隊主力四分衛瓊斯（Daniel Jones），身高6呎5吋，參加2019年大聯盟選秀，由紐約巨人隊於第1輪6順位挑中，為球隊擔任四分衛有4年出賽45次，僅有1次不是先發，戰績18勝26負。

瓊斯至今已經有51次傳球接應達陣，傳球1457次給隊友其中922次成功，累積推進9621碼，成功率為63.3%，最遠傳球距離75碼，有多達31次遭到攔截還有125次遭到擒殺損失849碼，還有發動衝鋒230次推進1343碼8次得分。

他在本季已經連續7次出賽，單場至少都有13次試圖傳球，並且至少有8次以上接應成功，每場至少累進71碼。

足球 華盛頓州 西雅圖

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