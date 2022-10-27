場邊人語／教頭回爐 德州有路

隸屬於MLB美聯西區小組的德州 遊騎兵隊，10月24日正式介紹資深教練波奇（Bruce Douglas Bochy）出任球隊的總教練，期望他能領軍問鼎小組、聯會甚至大聯盟冠軍。

波奇現年67歲，此次是告別田納西州的退休生活，再度出馬揮軍征戰。

德州遊騎兵隊成軍62個球季，前身是華盛頓參議員隊（Washington Senators），累積戰績4650勝5146負獲勝率47.5%，共有8次晉級季後賽；最近一次是於2016年球季。該隊在本賽季戰績68勝94負，在2021年球季之中球隊吞下102次敗仗。球隊歷年來戰績最佳的總教練是曾經領軍8年、在路易斯安納州紐奧良出生的華盛頓（Ron Washington），總共出賽1275場戰績664勝611負勝率52.1%。他是於55歲至62歲之間領軍作戰。

德州的職業棒球話題目前滿城盡是休士頓太空人 隊，而且是太空人隊以4連勝解決紐約洋基隊晉級。

不巧的是，主場在德州達拉斯附近的遊騎兵隊，在例行賽季7連敗之後，最後2場比賽也在主場擊敗紐約洋基隊。

德州的職業運動天地不缺熱門話題，休士頓火箭隊和聖安東尼奧馬刺隊以及達拉斯獨行俠隊的NBA粉絲始終熱情；達拉斯牛仔隊一直都是NFL的聚焦點。遊騎兵隊努力以球場和球賽爭取鄉親的關心和支持；該隊在本季主場吸引201萬1381人次觀賽，在地球迷的參與還有增添空間。

波奇在駐法美軍基地出生，是美國職業棒球的傳奇總教練，從40歲掌舵聖地牙哥教士隊一直到64歲執掌舊金山巨人隊，25年專注經營南加州 和北加州的職棒資源和賽事。他處事冷靜，布局重用有豐富作戰的資深球員，並且在胸有成竹的情況之下接戰，但是不時會根據自己得感覺走，有神來之筆也有莫名敗筆。

波奇是捕手出身，退休3個球季後重返球壇；他在2019年退休時，當季戰績77勝85負勝率47.5%。

波奇在1995年到2006年在教士隊任職時，12個球季的戰績951勝975負勝率49.4 %。波奇由2007年到2019年在巨人隊任職時，13個球季的戰績1052勝1054負勝率50%。

波奇在兩支職棒球隊任職，25個球季出場4032次，戰績2003勝2029負，勝率49.7%。

從加州再出發直奔德州，這是波奇和教士隊的新出路。