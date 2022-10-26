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俄「髒彈指控」：將烏拖入核戰的升級藉口？

場邊人語／波城技窮 風城稱雄

彭廣揚

對於芝加哥的運動迷來說，10月24日的夜晚真是令人陶醉。NBA芝加哥公牛隊克服19分落後局面，以120比102逆轉取勝波士頓塞爾特人隊；至於賽前不被看好的NFL芝加哥熊隊走訪波士頓，竟然以33：14大勝新英格蘭愛國者隊。

愛國者隊在全場四節比賽作戰失序，只在上半場第2節連續憑藉傳接和衝鋒得到14分，因此苦吞敗果。熊隊在每一節都有收穫，把握7次得分機會，全場控球37分鐘14秒，而對手只有22分鐘46秒。

新英格蘭愛國者隊於10月24日晚間在麻州波士頓附近的吉利球場（Gillette Stadium）迎戰熊隊，這場賽事本來被形容為主場的「輕鬆小戰」，吸引6萬5878名球迷進場，上座率達到100%。愛國者隊屬於NFL美聯東區小組，熊隊則屬於國聯北區小組，雙方目前戰績都是3勝4負。

雙方自1973年10月21日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰15次，其中1次在季後賽，愛國者隊的戰績是10次告捷5次敗北，累積得到350分，熊隊歷年來則累積得到283分。兩隊最近一次是於2018年10月21日在伊利諾州芝加哥開戰，愛國者隊以38比31勝出。

熊隊現年23歲、身高6呎3吋四分衛費爾德斯（Justin Skyler Fields）全場傳球和衝鋒都有接應達陣，是球隊戰勝強敵的關鍵。

費爾德斯其實當晚出賽空戰和陸戰表現都出人意料有效率，全場只傳球21次給7名隊友13次成功，累積推進179碼，成功率為61.9%，最遠傳球距離26碼，1次遭到攔截，有4次遭到擒殺損失32碼，還有14次自己持球衝鋒累積推進82碼1次得分，以及掩護4名隊友衝鋒31次推進161碼。他已經連續7次先發出賽，單場至少都有11次試圖傳球，並且至少有7次以上接應成功，每場至少累進70碼2次遭到擒殺7次衝鋒。

愛國者隊在這場比賽調用領銜和替補四分衛，可惜都表現欠佳，自亂陣腳。

現年23歲的愛國者隊替補四分衛查克（Bailey Zappe），已經連續4次出賽單場至少都有15次試圖傳球，並且至少有10次以上接應成功，每場至少累進99碼。他在當晚有1次傳球接應達陣，傳球22次給8名隊友14次成功，累積推進185碼，成功率為63.64%，最遠傳球距離43碼，2次遭到攔截有1次遭到擒殺損失8碼。

熊隊首節都兩次共得到10分，第2節又依靠1次傳接達陣和23碼處攻門得到10分，第3節運用38碼和50碼踢門得到6分，第4節又有1次短距離傳接達陣收穫7分。

芝加哥 波士頓 新英格蘭

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