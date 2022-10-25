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不及奔逃 豹噬海盜

彭廣揚

在全場四節比賽之中串接和衝鋒作戰無力，只有在下半場結束前13分鐘38秒時憑藉27碼踢射破門得到3分，來自佛羅里達州的坦帕灣海盜隊因此苦吞2連敗。

卡羅萊納黑豹隊於10月23日午後在位於北卡羅萊納州夏洛特的美國銀行球場（Bank of America Stadium）迎戰海盜隊，吸引7萬1941名球迷進場，上座率達到98%。這僅是黑豹隊在例行賽季第二次告捷，也是海盜隊本季第四次落敗。雙方都屬於NFL國聯南區小組。

現年45歲的海盜隊資深四分衛布雷迪（Tom Brady）全場竟然沒有傳球接應達陣過，難怪球隊以3比21慘遭黑豹隊修理，造成團隊在例行賽季8周賽程已經累積苦吞4場敗仗，勝率滑低到42.9%，和亞特蘭大隼鷹隊戰績相同。

布雷迪上次面臨開季不如意的窘況，是2002年9月9日到10月27日之間，先是3連勝接著卻是4連敗，幸好當年球季16場賽程戰績9勝7敗。

布雷迪其實當晚出賽表現不差，全場傳球49次給10名隊友32次成功，累積推進290碼，成功率為65.31%，最遠傳球距離35碼，沒有遭到攔截也沒有傳球達陣，有1次遭到擒殺損失14碼，還有1次自己持球衝鋒累積推進1碼，以及掩護3名隊友衝鋒15次推進45碼。他已經連續7次先發出賽，單場至少都有27次試圖傳球，並且至少有18次以上接應成功，每場至少累進190碼。

布雷迪不擅長持球衝鋒，並且主要依靠傳接發動攻擊，是他個人和團隊今後必須矯正的缺點。

雙方自1995年10月1日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰44次，黑豹隊戰績是25次告捷19次敗北，累積得到958分，海盜隊歷年來累積得到845分。兩隊最近一次是於2022年1月9日交手，雙方在佛羅里達州對戰，海盜隊以41比17勝出。

現年27歲的黑豹隊替補四分衛沃克（Phillip Walker）只是球隊的第三把手；全場卻有2次傳球接應達陣，傳球22次給7名隊友16次成功，累積推進177碼，成功率為72.73%，最遠傳球距離29碼，沒有遭到攔截但是有1次遭到擒殺損失7碼，還有掩護4名隊友衝鋒27次推進173碼1次得分。他已經連續3次出賽，單場至少都有6次試圖傳球，並且至少有5次以上接應成功，每場至少累進60碼。

黑豹隊和海盜隊首節都沒有得分，主隊於第2節依靠1次傳接達陣得到7分，第3節運用17碼傳接得到7分，第4節又有1次傳接達陣收穫7分高奏凱歌。

佛羅里達州 亞特蘭大 季後賽

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