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場邊人語／知錯即改 逆轉應該

彭廣揚

這處坐落於南卡羅萊納州的克里門森紀念球場 (Clemson's  Memorial Stadium)，擁有「死亡谷」(Death Valley)  的外號，是美國大學美式足球天地最令客隊驚悚的主場。

果然，來自紐約上州的雪城  (Syracuse)大學美式足球隊，10月22日午後在此出賽克里門森大學校隊，上半場還以21比10領先，然而下半場不僅一分未得，竟然讓對方在第4節收穫17分，終場因此以21比27落敗，是本球季6連勝之後首次苦吞敗果。

雙方自從1996年1月1日以來，歷年來總共交戰11次，其中克里門森大學虎隊的戰績是9次告捷；由2018年9月29日以來，虎隊已經連續5次取勝雪城大學橘隊。2018年在南卡羅萊納州的會戰，雪城大學隊也是在上半場以16比7領先，下半場遭到7比20逆轉，終場以23比27惜敗。

克里門森大學隊獲得本季連續第8場勝利。

現年23歲，身高6呎4吋的雪城大學隊當家四分衛史瑞德  (Garrett Michael  Shrader)，來自北卡羅萊納州夏洛特，2021年春季才由密西西比州立大學轉學，在雪城大學報到後第4次參賽就成為主攻傳球手。他於這場日戰有1次傳球接應達陣，傳球26次給5名隊友18次成功，累積推進167碼，自己21次衝鋒累進71碼，以及掩護2名隊友衝鋒7次推進53碼1次得分。他在本季已經連續7次出賽，12次傳球接應達陣，傳球152次106次成功，累積推進1434碼，成功率為69.7%，最遠傳球距離55碼。

現年22歲，身高也是6呎4吋的克里門森大學隊先發四分衛烏義安古路雷  (DJ  Uiagalelei)，來自加州，2020年1月才向克里門森大學報到。他於這場日戰沒有1次傳球接應達陣，傳球21次給5名隊友13次成功，累積推進138碼，成功率為61.9%，最遠傳球距離41碼，有2次遭到攔截，1次失誤掉球，還有8次自己持球衝鋒累積推進13碼，以及掩護2名隊友衝鋒推進和得分。他在本季已經連續8次出賽，17次傳球接應達陣，傳球213次137次成功，累積推進1665碼，成功率為64.3  %，最遠傳球距離59碼。

克里門森大學隊是在下半場撤換表現欠佳的烏義安古路雷之後，由在德州奧斯丁出生的大一新鮮人克拉巴尼克 (Cade Klubnik)  替補並且逆轉取勝。他於9月5日才首次在大學球壇亮相；這場日戰沒有1次傳球接應達陣，傳球4次給隊友2次成功，累積推進19碼，成功率為50%，最遠傳球距離18碼，沒有遭到攔截，還有6次自己持球衝鋒累積推進15碼，最遠衝鋒距離11碼。      

足球 南卡 紐約上州

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