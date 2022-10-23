場邊人語／兼程趕場 活塞如常
對於平均年齡未滿24歲的底特律活塞隊來說，這個例行賽季的新常態就是開季就有硬仗，82場賽程有13次是背靠背出賽，而且在歡送2022年之前，該隊就面臨9次背靠背賽程考驗。
活塞隊球季由10月19日開始，包括連續3次在客場出戰，對抗NBA東區的紐約尼克隊、印第安納溜馬隊和華盛頓巫師隊。活塞隊排定於10月30日和31日晚間，先後在主場出戰志在衛冕年度總冠軍的金州勇士隊和於客場希望再奪標的密爾瓦基公鹿隊。
活塞隊於20日作客紐約市，以106：130輸給紐約尼克隊，本季首嘗敗績。
本球季聯盟各個球隊平均年齡最輕的是奧克拉荷馬城雷霆隊，只有22.3歲，各個球隊平均年齡最長的是洛杉磯快艇隊，達到28.4歲。平均年齡超過23歲但是不滿24歲的球隊，包括聖安東尼奧馬刺隊、奧蘭多魔術隊、休士頓火箭隊。
已經進行整編的活塞隊，曾經3次榮獲大聯盟年度總冠軍，但是最近3個球季都和季後賽無緣，而且單季的敗仗紀錄至少有46次。球隊渴望選秀新人—年僅20歲的得分後衛艾維(Jaden Ivey)、年僅18歲，身高6呎10吋的中鋒杜倫(Jalen Duren)，搭配6呎6吋的組織後衛康寧漢(Cade Cunningham)和6呎7吋小前鋒比伊(Saddiq Bey)，因此能夠成就展現新勝局。
活塞隊於19日晚間在主場迎戰魔術隊，以113：109旗開得勝；艾維獨得19分，杜倫收穫14分，康寧漢有18分進帳，比伊則得到8分。
艾維在印第安納州出生，是普渡大學校友，在校隊效力2個球季參賽59次，664次出手投籃有292次得分準確率44%，三分球共有276次出手89中，命中率32.2%，還有280次站上罰球線有207次破網，命中率73.9%，場均得到14.9分籃板球4.3次助攻2.6次。
杜倫在德拉瓦州出生，是曼斐斯大學校友，加入校隊只有效力1個球季參賽29次，236次出手投籃有141次得分準確率59.7%，三分球共有1次沒有得逞，還有104次站上罰球線有65次破網，命中率62.5%，場均得到12分籃板球8.1次助攻1.3次。
康寧漢在德州出生，是奧克拉荷馬州立大學校友，只有在職籃效力1個球季參賽64次，1031次出手投籃有429次得分準確率41.6%，三分球共有363次114次得逞，命中率31.4%，還有168次站上罰球線有142次破網，命中率84.5%，場均得到17.4分籃板球5.5次助攻5.6次。
比伊在北卡羅萊納州出生，是天主教維拉諾瓦大學校友，已經在職籃效力2個球季參賽152次，1827次出手投籃有729次得分準確率39.9%，三分球共有610次211次得逞，命中率34.6%，還有401次站上罰球線有334次破網，命中率83.3%，場均得到14.3分籃板球5次和助攻2.2次。
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