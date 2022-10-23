場邊人語／兼程趕場 活塞如常

對於平均年齡未滿24歲的底特律活塞隊來說，這個例行賽季的新常態就是開季就有硬仗，82場賽程有13次是背靠背出賽，而且在歡送2022年之前，該隊就面臨9次背靠背賽程考驗。

活塞隊球季由10月19日開始，包括連續3次在客場出戰，對抗NBA東區的紐約尼克隊、印第安納溜馬隊和華盛頓巫師隊。活塞隊排定於10月30日和31日晚間，先後在主場出戰志在衛冕年度總冠軍的金州勇士 隊和於客場希望再奪標的密爾瓦基公鹿隊。

活塞隊於20日作客紐約市，以106：130輸給紐約尼克隊，本季首嘗敗績。

本球季聯盟各個球隊平均年齡最輕的是奧克拉荷馬城雷霆隊，只有22.3歲，各個球隊平均年齡最長的是洛杉磯快艇 隊，達到28.4歲。平均年齡超過23歲但是不滿24歲的球隊，包括聖安東尼奧馬刺隊、奧蘭多魔術隊、休士頓火箭隊。

已經進行整編的活塞隊，曾經3次榮獲大聯盟年度總冠軍，但是最近3個球季都和季後賽無緣，而且單季的敗仗紀錄至少有46次。球隊渴望選秀新人—年僅20歲的得分後衛艾維(Jaden Ivey)、年僅18歲，身高6呎10吋的中鋒杜倫(Jalen Duren)，搭配6呎6吋的組織後衛康寧漢(Cade Cunningham)和6呎7吋小前鋒比伊(Saddiq Bey)，因此能夠成就展現新勝局。

活塞隊於19日晚間在主場迎戰魔術隊，以113：109旗開得勝；艾維獨得19分，杜倫收穫14分，康寧漢有18分進帳，比伊則得到8分。

艾維在印第安納州出生，是普渡大學校友，在校隊效力2個球季參賽59次，664次出手投籃有292次得分準確率44%，三分球共有276次出手89中，命中率32.2%，還有280次站上罰球線有207次破網，命中率73.9%，場均得到14.9分籃板球4.3次助攻2.6次。

杜倫在德拉瓦州出生，是曼斐斯大學校友，加入校隊只有效力1個球季參賽29次，236次出手投籃有141次得分準確率59.7%，三分球共有1次沒有得逞，還有104次站上罰球線有65次破網，命中率62.5%，場均得到12分籃板球8.1次助攻1.3次。

康寧漢在德州出生，是奧克拉荷馬州 立大學校友，只有在職籃效力1個球季參賽64次，1031次出手投籃有429次得分準確率41.6%，三分球共有363次114次得逞，命中率31.4%，還有168次站上罰球線有142次破網，命中率84.5%，場均得到17.4分籃板球5.5次助攻5.6次。

比伊在北卡羅萊納州出生，是天主教維拉諾瓦大學校友，已經在職籃效力2個球季參賽152次，1827次出手投籃有729次得分準確率39.9%，三分球共有610次211次得逞，命中率34.6%，還有401次站上罰球線有334次破網，命中率83.3%，場均得到14.3分籃板球5次和助攻2.2次。