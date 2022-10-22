場邊人語／兩次自誤 聖徒玷汙

聖徒四分衛達頓（右）連續遭攔截。（路透）

全場3次傳球遭到攔截，其中有2次是上半場結束前，在1分鐘32秒之內連續遭到對方攔截並且達陣（Pick 6）；這是球賽攻防的亮點，也成為現場氛圍的轉折點。紅雀隊因此終止在主場出賽8連敗的窘況。

現年34歲的紐奧良聖徒隊替補四分衛達頓（Andrew Gregory Dalton）雖然全場有4次傳球接應達陣，球隊卻以34比42遭到逆轉輸給亞利桑納紅雀隊，造成團隊在例行賽季7周賽程已經累積苦吞5場敗仗，勝率滑低到28.6%，和季後賽 漸行漸遠。

自2010年以來，大聯盟只出現過4次在球賽上半場，進攻方連續遭到防守方攔截，並且由守為攻達陣（Pick 6）共得到12分的實況。

聖徒隊屬於NFL國聯南區小組，紅雀隊則是來自相同聯會西區小組。兩隊最近一次交手是在2019年10月27日於路易斯安納州 激戰，聖徒隊以31比9勝出。

雙方自1967年12月3日以來，歷年在例行賽和季後賽總共交戰32次，(1次在季後賽，兩隊的戰績都是16次告捷16次敗北，聖徒隊累積得到753分，紅雀隊歷年來累積得到736分。

達頓其實當晚出賽賣力，有4次傳球達陣，傳球47次給9名隊友30次成功，累積推進361碼，成功率為63.83%，最遠傳球距離64碼，然而3次遭到攔截沒有遭到擒殺，還有4次自己持球衝鋒累積推進21碼，以及掩護3名隊友衝鋒18次推進64碼。他已經連續4次以替補身分先發出賽，單場至少都有24次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，每場至少累進162碼。

現年25歲的亞里桑納紅雀隊當家四分衛穆雷（Kyler Murray），全場1次傳球接應達陣，傳球29次給7名隊友20次成功，累積推進204碼，成功率為68.97%，最遠傳球距離31碼，沒有遭到攔截但是有2次遭到擒殺損失15碼，還有7次自己持球衝鋒累積推進30碼，以及掩護3名隊友衝鋒22次推進107碼2次得分。他已經連續7次出賽，單場至少都有32次試圖傳球，並且至少有20次以上接應成功，每場至少累進189碼。

紅雀隊10月20日晚間在亞里桑納州鳳凰城附近的地方保險 球場（State Farm Stadium）迎戰聖徒隊，吸引6萬3290名球迷進場，上座率達到97%。

聖徒隊和紅雀隊首節各自得到7分和3分，主隊於第2節依靠28碼腳踢攻門和3次傳接得到25分，客隊於第2節只運用3碼傳接得到7分，形成兩隊高下互見。雙方在第3節各自再添上3分和7分，聖徒隊雖然在第4節2次傳接達陣，並且由45碼處腳踢攻堅得到3分，然而主隊由5碼處接應得到關鍵的7分高奏凱歌。