場邊人語／大哥不在 老二守寨

布里塞特暫代布朗隊四分衛。（路透）

現年29歲，身高6呎4吋的克里夫蘭布朗隊四分衛布里塞特（Jacoby Jajuan Brissett）自9月11日起替補遭禁賽的當家四分衛華森（Derrick Deshaun Watson），預定直到12月4日才會將指揮進攻的特權回交給華森。

布朗隊屬於NFL美聯北區小組，目前戰績只有2勝4負，10月23日排定在馬里蘭州巴爾迪摩客場挑戰來自相同聯會和小組的烏鴉隊，該隊戰績3勝3負。

布朗隊以替補人選和烏鴉隊的四分衛對決，反映職業美式足球 指揮作戰中心，連續性是追求賽事結果的必要因素，雙方自從1999年9月26日以來，歷年在例行賽事和季後比賽已經交戰46次，其中烏鴉隊的戰績是34次告捷12次敗北，累積得到1106分。布朗隊歷年來累積則得到735分。

烏鴉隊的先發四分衛是現年25歲的傑克森（Lamar Demeatrice Jackson Jr.）。

華森來自喬治亞州 ，現年27歲，由於官司纏身遭到大聯盟禁賽11場；他在4個職業賽季出陣54場只有1場不是先發，空中傳球和地面衝鋒表現搶眼，共有104次傳球達陣過，傳球1748次給隊友1186次成功，累積推進14539碼，成功率為67.8%，有36次遭到攔截有174次遭到擒殺損失1050碼，最長傳球距離77碼，還有307次自己持球衝鋒，累積推進1677碼，17次衝鋒達陣。

布里塞特來自佛羅里達州，曾經效力於新英格蘭 愛國者隊、印地安納亞波里斯小馬隊、邁阿密海豚隊，榮獲過1次年度總冠軍，他在7個職業賽季上陣66次其中43場先發，戰績16勝27負，共有42次傳球達陣，傳球1414次給隊友851次成功，累積推進9068碼，成功率為60.2%，有22次遭到攔截有115次遭到擒殺損失705碼，最長傳球距離80碼，還有200次自己持球衝鋒，累積推進765碼，14次衝鋒達陣。他於2021球季11次出賽，共有225次試圖傳球，並且有141次接應成功，累進1283碼。

他在例行賽季已經連續6場出賽，單場至少都有20次試圖傳球，並且連續4場比賽單場都有21次接應成功，每場至少累進147碼。

他在過去的6場賽事中總共有6次傳球接應達陣，傳球206次124次成功，累積推進266碼，成功率為46.67%，5次遭到攔截還有9次遭到擒殺損失8碼，還有1次自己持球衝鋒。

布里塞特暴露的弱點，是在最近16日對抗新英格蘭愛國者隊時，做出27次20碼以上距離的傳球（Deep Ball）嘗試，不僅沒有為隊友製造更多良好的傳接達陣機會，而且傳球2次遭到攔截和4次擒殺，次數也偏多。

布朗隊此回合是否能夠止住球隊3連敗，布里塞特是答案。