場邊人語／例賽既往 誰人最棒

美國職棒大聯盟（MLB）正在按照既定計畫收尾。

紐約洋基 隊10月17日和克里夫蘭守護者隊季後賽第5役的較量由於惡劣天氣因素，延期到18日下午4時7分起在紐約市進行；就在4個小時之後，費城 費城人隊拉拔到南加州聖地牙哥，和教士隊展開季後賽國家聯會冠軍系列戰首役。

這是MLB賽事記錄上首次出現第2回合和第3回合賽程在同一天進行。大聯盟的例行賽程安排，是美加地區職業運動天地賽事管理的精華部份，至於季後賽的非常態賽程安排，更反映組織處理新常態的彈性。

洋基隊經過3小時11分鐘奮戰，在4萬7422名球迷面前捍衛主場成功，以5：1坐收晉級。

休士頓太空人 隊本來要以逸待勞，準備19日晚間在德州接戰洋基隊和守護者隊之間的勝隊。

此外，MLB於17日宣布今年度漢克阿倫獎項（Hank Aaron Award）16人決選入圍名單；這個獎項創設的目的在表揚每個聯盟於例行賽季攻擊端表現最傑出的球員。每支球隊可以提名候選人的名單，大聯盟的專業記者篩選名單之後，每個聯盟有8人入圍，球迷於24日以前也可以透過網路投票表達喜好，還有一個退休球員和專家組成的委員會共同把關。

在國聯方面，共有來自6支球隊8名球員入選，其中洛杉磯道奇隊和聖路易紅雀隊各有2人候選。

這些球員包括紐約大都會隊一壘手阿隆索（Peter Morgan Alonso）、亞特蘭大勇士隊三壘手萊利（Michael Austin Riley）、費城費城人隊左外野手史瓦伯（Kyle Joseph Schwarber）、教士隊三壘手馬恰多（Manuel Arturo “Manny” Machado）、道奇隊右外野手貝茲（Markus Lynn “Mookie” Betts）和一壘手弗里曼（Fredrick Charles “Freddie” Freeman），以及紅雀隊一壘手高史密特（Paul Edward Goldschmidt）和三壘手亞瑞納多（Nolan James Avenado）。

在美聯方面，共有來自6支球隊8名球員入選，其中洛杉磯天使隊和休士頓太空人隊也各有2人候選。

這些球員包括西雅圖水手隊一壘手羅德里奎茲（Julio Yarnel Rodriguez）、波士頓紅襪隊三壘手狄佛斯（Rafael Devers Calcano）、克里夫蘭守護者隊三壘手拉米瑞茲（Jose Enrique Ramirez）、紐約洋基隊右外野手賈吉（Aaron James Judge）、天使隊指定打擊大谷翔平（Shohei Ohtani）和中外野手楚奧特（Michael Nelson Trout），以及休士頓太空人隊的二壘手亞維圖（Jose Carlos Altuve）和指定打擊艾瓦瑞茲（Yordan Ruban Alvarez）。