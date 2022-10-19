場邊人語／臨門四腳 電光走俏

一場職業美式足球 的角力，關鍵就在於攻門的腳力。

剛慶祝32歲生日，身高6呎2吋的洛杉磯 電光隊踢球員霍普金斯（Dustin Hopkins）全場4次腳踢攻門得分，包括在延長賽階段倒數2分鐘38秒時得逞，終場以19：16氣走丹佛野馬隊，為球隊在例行賽季6周賽程連續贏得第3場勝利，並且以勝率66.7%暫時和坎薩斯城酋長隊平起平坐。至於野馬隊戰績只有2勝4負，連續3場吃敗仗。

野馬隊首節就得到10分，主隊於第2節依靠霍普金斯於37碼腳踢攻門得到3分，第3節也是由他把握31碼踢攻得到3分，形成兩隊以13：13不分高下。霍普金斯在第4節由35碼處腳踢攻堅得到關鍵的3分後，再戰成16：16平手，他更在延長賽時段壓哨由39碼處遠射得到絕殺的3分。

電光隊和野馬隊都屬於NFL美聯西區小組，兩隊最近一次交手是於2022年1月2日在南加州 ，電光隊以34：13技壓野馬隊。

野馬隊和電光隊的四分衛代表兩代職業美式足球主攻人物。野馬隊當家的是現年33歲、曾經榮獲超級盃 的威爾森（Russell Carrington Wilson），電光隊領銜者則是現年24歲的赫伯特（Justin Patrick Herbert）。威爾森擁有全國知名度但是近況不理想，赫伯特勇往直前幹勁十足。

雙方自1960年10月16日以來，歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰126次，季後賽1次，其中野馬隊戰績是70次告捷55場敗北1和，累積得到2674分。電光隊歷年累積得到2705分。

威爾森在這場表現先盛後衰，只有1次傳球達陣，傳球28次給10名隊友15次成功，累積推進188碼，成功率為53.57%，沒有遭到攔截但是有4次遭到擒殺損失28碼，還有4次自己持球衝鋒累積推進23碼，以及掩護3名隊友衝鋒19次推進75碼，最遠推進14碼。他已經連續6次出賽，單場至少都有25次試圖傳球，並且至少有14次以上接應成功，每場至少累進184碼。

赫伯特全場沒有傳球接應達陣過，傳球57次給10名隊友37次成功，累積推進238碼，成功率為64.91%，遭到1次攔截還有2次遭到擒殺損失14碼，2次自己持球衝鋒累積推進9碼，以及掩護2名隊友衝鋒22次推進64碼有1次得分。他已經連續6次出賽，單場至少都有34次試圖傳球，並且至少有22次以上接應成功，每場至少累進228碼。

兩隊都有被判罰，野馬隊10次犯規損失151碼，電光隊9次犯規損失89碼。