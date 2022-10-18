現年26歲的紐約水牛城比爾隊四分衛艾倫（Joshua Patrick Allen）全場3次傳球接應達陣，以24比20逆轉力克坎薩斯城酋長隊，為球隊在例行賽季6周賽程，贏得第5場勝利，以勝率83.3%暫時在大聯盟球隊之中居次。

比爾隊屬於NFL美聯東區小組，酋長隊則是來自相同聯會西區小組。兩隊最近一次交手是在2022年1月23日，雙方激戰到延長賽，酋長隊以42比36摧毀比爾隊晉級奪冠之路。

酋長隊和比爾隊的四分衛，反映出職業美式足球 新生代運動員能跑又能傳的特色。雙方自從1960年11月6日以來歷年在例行賽事和季後比賽總共交戰53次，其中5次在季後賽，比爾隊戰績是28次告捷24次敗北1和，累積得到1183分。酋長隊歷年累積得到1106分。

艾倫在這場表現空中傳球和地面衝鋒都是可圈可點，有3次傳球達陣，傳球40次給8名隊友27次成功，累積推進329碼，成功率為67.5%，沒有遭到攔截有1次遭到擒殺，還有12次自己持球衝鋒累積推進32碼，以及掩護2名隊友衝鋒19次推進93碼。他已經連續6次出賽，單場至少都有31次試圖傳球，並且至少有19次以上接應成功，每場至少累進213碼。

比爾隊28歲的外接球員迪格斯（Stefon Marsean Diggs）全場有13次成為接應目標，是最近4場次數最多者，有10次傳接成功推進148碼，還有1次達陣。此外在防守端，德州 農工大學校友、現年33歲的米勒（Von B'Vsean Miller），繼續表演他拿手的擒殺對方四分衛的大戲。

現年27歲的坎薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）全場2次傳球接應達陣，傳球40次給10名隊友25次成功，累積推進338碼，成功率為62.5%，沒有遭到攔截但是有2次遭到擒殺，還有4次自己持球衝鋒累積推進21碼，以及掩護4名隊友衝鋒19次推進47碼。他已經連續6次出賽，單場至少都有35次試圖傳球，並且至少有20次以上接應成功，每場至少累進235碼。

酋長隊於10月16日下午在位於密蘇里州 坎薩斯城的箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium），恭迎軍容壯盛的比爾隊，吸引7萬3586名球迷進場，上座率達到100%。

比爾隊和酋長隊首節無功而還，客隊於第2節依靠39碼腳踢攻門和34碼傳接得到10分，但是酋長隊於第2節也運用42碼傳接和62碼遠距離踢攻得到10分，兩隊形成不分高下。雙方在第3節各自再添上7分，酋長隊雖然在第4節由44碼處腳踢攻堅得到3分，然而比爾隊由14碼處接應得到關鍵的7分反敗為勝。