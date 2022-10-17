場邊人語／征戰新人 逐漸勝任

23歲的查皮在例行賽季臨危受命。（美聯社）

屬於美國職業美式足球 大聯盟 (NFL)美國聯會東區小組的新英格蘭 愛國者隊，由於當家和替補四分衛都掛彩，球隊只有借重現年23歲的查皮 (Bailey Zappe)，他在例行賽季臨危受命出戰2次戰績1勝1負，有希望積極爭取在球隊扮演更多貢獻貢獻角色。

愛國者隊眼前編制有3名四分衛，當家者是剛滿24歲的瓊斯 (Michael McCorkle “Mac” Jones)，替補者是才慶祝 37歲生日的賀耶爾 (Axel Edward Brain Hoyer)。

愛國者隊來自美國東部新英格蘭地區，小組戰績目前暫時由紐約水牛城隊以4勝1負領先，紐約噴射機隊和邁阿密海豚隊都是3勝2敗，因此該隊急於脫離劣勢。

10月16日午後，來自大聯盟美國聯會北區小組的克里夫蘭布朗隊，預定在主場迎戰新英個蘭愛國者隊，爭取第3場捷報。查皮的任務是隨時待命接替可能力有不殆的瓊斯。

查皮來自德州 南部一個人口不到7萬的小城，身高6呎1吋；今年6月23日才和愛國者隊簽訂為期4年430萬元的合同。賀耶爾則是於今年3月14日和愛國者隊簽訂為期2年400萬元的合同。

查皮是休士頓浸會大學和西肯塔基大學校友；在西肯塔基大學美式足球隊效力1個球季，先發14場，累積有62次傳球達陣過，傳球686次有475次成功，累積推進5967碼，成功率為69.2%，遭到11次攔截，還有51次持球衝鋒3次得分。

他的職業美式足球生涯才屆滿2場，累積有2次傳球達陣過，傳球36次有27次成功，累積推進287碼，成功率為73.81%，遭到1次攔截和3次擒殺，還有5次持球衝鋒。他於本球季從10月2日起，已經連續2次出賽 (先發1次)，戰績1勝1負，單場都有15次以上傳球，並且至少有10次以上接應成功，至少累進99碼。

瓊斯的先發地位目前還沒有燃眉之急。他來自佛羅里達州的傑克森維爾，出身自阿拉巴馬大學，轉戰職業美式足球天地已經有2個球季20場賽事，累積有24次傳球達陣過，傳球618次有416次成功，累積推進4587碼，成功率為67.3%，遭到18次攔截和33次擒殺，還有58次持球衝鋒1次達陣。他於本球季從9月11日起，已經連續3次先發，戰績1勝2負，單場都有30次以上傳球，並且至少有21次以上接應成功，至少累進213碼。

布朗隊和愛國者隊的較量，是瓊斯健康復原的指標，也是查皮另一次的上手機會。