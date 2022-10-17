我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

中共20大強調鬥爭 駐英「外交戰狼」傳圍毆抗議民眾

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

場邊人語／征戰新人 逐漸勝任

彭廣揚
23歲的查皮在例行賽季臨危受命。（美聯社）
23歲的查皮在例行賽季臨危受命。（美聯社）

屬於美國職業美式足球大聯盟  (NFL)美國聯會東區小組的新英格蘭愛國者隊，由於當家和替補四分衛都掛彩，球隊只有借重現年23歲的查皮 (Bailey  Zappe)，他在例行賽季臨危受命出戰2次戰績1勝1負，有希望積極爭取在球隊扮演更多貢獻貢獻角色。

愛國者隊眼前編制有3名四分衛，當家者是剛滿24歲的瓊斯  (Michael McCorkle “Mac” Jones)，替補者是才慶祝 37歲生日的賀耶爾 (Axel Edward Brain  Hoyer)。

愛國者隊來自美國東部新英格蘭地區，小組戰績目前暫時由紐約水牛城隊以4勝1負領先，紐約噴射機隊和邁阿密海豚隊都是3勝2敗，因此該隊急於脫離劣勢。

10月16日午後，來自大聯盟美國聯會北區小組的克里夫蘭布朗隊，預定在主場迎戰新英個蘭愛國者隊，爭取第3場捷報。查皮的任務是隨時待命接替可能力有不殆的瓊斯。

查皮來自德州南部一個人口不到7萬的小城，身高6呎1吋；今年6月23日才和愛國者隊簽訂為期4年430萬元的合同。賀耶爾則是於今年3月14日和愛國者隊簽訂為期2年400萬元的合同。

查皮是休士頓浸會大學和西肯塔基大學校友；在西肯塔基大學美式足球隊效力1個球季，先發14場，累積有62次傳球達陣過，傳球686次有475次成功，累積推進5967碼，成功率為69.2%，遭到11次攔截，還有51次持球衝鋒3次得分。

他的職業美式足球生涯才屆滿2場，累積有2次傳球達陣過，傳球36次有27次成功，累積推進287碼，成功率為73.81%，遭到1次攔截和3次擒殺，還有5次持球衝鋒。他於本球季從10月2日起，已經連續2次出賽  (先發1次)，戰績1勝1負，單場都有15次以上傳球，並且至少有10次以上接應成功，至少累進99碼。

瓊斯的先發地位目前還沒有燃眉之急。他來自佛羅里達州的傑克森維爾，出身自阿拉巴馬大學，轉戰職業美式足球天地已經有2個球季20場賽事，累積有24次傳球達陣過，傳球618次有416次成功，累積推進4587碼，成功率為67.3%，遭到18次攔截和33次擒殺，還有58次持球衝鋒1次達陣。他於本球季從9月11日起，已經連續3次先發，戰績1勝2負，單場都有30次以上傳球，並且至少有21次以上接應成功，至少累進213碼。

布朗隊和愛國者隊的較量，是瓊斯健康復原的指標，也是查皮另一次的上手機會。

足球 新英格蘭 德州

上一則

NFL專欄／衝撞四分衛尺度難拿捏 難倒球員裁判

下一則

NBA／準備好了… 席亞康拚聯盟前5佳球員

延伸閱讀

稱康州珊迪虎克小學屠殺是騙局 陰謀論者瓊斯判賠10億

稱康州珊迪虎克小學屠殺是騙局 陰謀論者瓊斯判賠10億
不想拖累家人 賓州男搶銀行吃牢飯 希望待在監獄終老

不想拖累家人 賓州男搶銀行吃牢飯 希望待在監獄終老
學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」

學生投訴化學課太難 紐約大學教授「被不續聘」
不想拖累家人 賓州男搶銀行盼續吃牢飯

不想拖累家人 賓州男搶銀行盼續吃牢飯

熱門新聞

湯姆布雷迪（左）與吉賽兒婚變據傳「房事不諧」扮演重大因素。（路透資料照片）

婚姻不「性」福？湯姆布雷迪傳婚變 被爆無法滿足愛妻

2022-10-08 21:46

NBA／TMZ再爆衝突對話 波爾炫耀「這件事」格林怒揮拳

2022-10-08 22:58
味全龍啦啦隊長琪琪。圖／摘自ig

啦啦隊女神琪琪高速公路出車禍 車頭全毀傷勢曝光

2022-10-16 11:12
尼克時期的安東尼（左）與林書豪（右）。(歐新社)

NBA／昔遭安東尼排擠離隊？林書豪稱尼克存在其他阻力

2022-10-09 22:54
林書豪回憶「林來瘋」時期趣事。（美聯社資料照片）

NBA／笑談與翹臀金昔日「緋聞」林書豪憶收女球迷內衣

2022-10-13 08:55
挪威三鐵冠軍好手伊登在夏威夷IRONMAN 鐵人三項世界錦標賽中拿下冠軍，已是他第九度戴上台灣「順澤宮」神帽奪冠。（取材自Instagram）

「順澤宮」神帽又發威 挪威三鐵好手伊登9度奪冠

2022-10-09 23:11

超人氣

更多 >
「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇

「把你的傻x口罩摘掉」亞裔夫妻地鐵內遭恐嚇
包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫

包包飄「惡臭味」全機作噁 美航班迫降佛州 乘客急送醫
習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前

習近平重提「動武」 兩岸倒回20年前
北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺

北京高度緊張 再爆罷習抗議標語 日漫畫影片「死亡筆記」遭封殺
習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻

習近平將進入第3任 華郵：美應反思一廂情願與誤判時刻