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場邊人語／資深左投 守備牽頭

彭廣揚

洛杉磯道奇隊10月14日作客聖地牙哥，先發右投手岡索林(Anthony D. Gonsolin) 以42球數僅支撐1.1局就勞駕5名隊員救援，教士隊終場2：1笑納勝果。

其實稍早道奇隊挾帶著111場捷報的輝煌，季後賽旗開得勝並不出奇，可是緊接著落敗是件大事，尤其是先發上陣的是季後賽的「三振王」左投手克蕭 (Clayton Kershaw)。

來自南加州的洛杉磯道奇隊，10月12日晚間，於道奇球場(Dodger Stadium)，迎戰來自聖地牙哥的教士隊，吸引5萬3122名現場觀眾(上座率95%)，經過3小時34分鐘的對壘，終場是以3：5惜敗。克蕭先發5局在這場比賽無關勝負。客隊先發右投手達比修有也是先發5局，他首次使用電子設備和捕手溝通並且拿到勝投。

每年的10月間，都是「克蕭時間」，因為他個人在場上表現，一次又一次牽動大聯盟整個季後賽競技結果和形勢。

道奇隊在本例行賽季和對手的總分差有322分；球隊期望在季後賽，將分差提升到411分以上。

克蕭現年34歲，是在德州達拉斯出生，身高6呎4吋，於2008年5月25日在大聯盟亮相，在美加職棒15個球季之中，已經當選過9屆全明星，贏得過3次國家聯會年度最佳投手獎項。他在歷年例行賽季只穿過道奇隊的制服，累積出賽過401場比賽(其中398次先發) 2581局，戰績197勝87敗，遭到擊出1955支安打206支全壘打，失掉777分和有711次責任失分，送出2807次三振和629次四壞球保送，有39次觸身球95次暴投22次犯規，場均防禦率2.48。

他在這個例行賽季出賽22場比賽(次次先發)126.1局，戰績12勝3敗，遭到擊出96支安打10支全壘打，失掉36分和有32次責任失分，送出137次三振和23次四壞球保送，有2次觸身球1次犯規沒有暴投，場均防禦率2.28。

換句話說，腰部一直不適的克蕭，在最近2個例行賽季，仍然單季登板都有22次至少有121.2局，勝場都是雙位數。這些年來，克蕭例行賽季單季至少累積出戰107.2局，最多時達到232.2局，如此的優異和可靠表現，已經為他於未來名列名人堂鋪路。

克蕭的季後賽經驗豐富，共參加過11個球季21次系列賽37場賽事(31次先發)194局，戰績13勝12負，獲勝率52%，遭到擊出159支安打29支全壘打，失掉96分和有91次責任失分，送出213次三振和50次四壞球保送，有4次觸身球沒有犯規11次暴投，場均防禦率4.22。

2020年道奇隊以4勝2負的戰績榮獲大聯盟年度總冠軍；克蕭是領航勝投的功臣，10月20日率隊以8：3擊敗坦帕灣光芒隊拿下開門紅，25日再領導隊友於客場以4比2得勝。

克蕭此刻的出場調度，是道奇隊救場的必須手段。

道奇 季後賽 洛杉磯

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