場邊人語／球隊表現 主攻關鍵

曾是費城 老鷹隊2016年度選秀的榜眼、目前擔任華盛頓司令隊的四分衛溫茲（Carson James Wentz），例行賽季出戰5次戰績1勝4負，10月13日晚間克服肩傷率隊到芝加哥 作客，雖然只累積推進99碼被擒殺3次，終場還是以12：7獲勝，改變球隊4連敗的處境。

華盛頓司令隊來自NFL國聯東區小組，小組戰績由費城老鷹隊以5連勝領先，達拉斯牛仔隊和紐約巨人隊都是4勝1敗，因此身為主攻守的溫茲取勝壓力更大。

溫茲在風城（Windy City）之行前夕，雖然累積10次傳接達陣，可是卻遭到6次攔截並且20次遭到擒殺。

溫茲現年29歲，來自北卡羅萊納洛麗，身高6呎5吋；今年3月22日才由印第安納小馬隊交易到司令隊。他的職業美式足球 生涯於賽前剛好屆滿先發90場，戰績45勝44負1和，累積有150次傳球達陣，傳球3218次有2016次成功，累積推進21764碼，成功率為62.6%，最長傳球距離76碼，遭到63次攔截和231次擒殺，還有332次持球衝鋒9次得分。他本季已經連續6次出賽，戰績2勝4負，單場都有22次以上傳球，並且至少有12次以上接應成功，至少累進99碼。

芝加哥熊隊的四分衛是現年24歲、來自喬治亞州身高6呎3吋出身自喬治亞大學和俄亥俄州立大學校隊的費爾德斯（Justin Skyler Fields）。他在這場比賽之前，職業美式足球生涯先發只有15場，戰績4勝11負，累積10次傳球達陣，傳球358次有208次成功，累積推進2549碼，成功率為58.1%，最長傳球距離64碼，遭到14次攔截和54次擒殺，還有114次持球衝鋒3次得分。他於本球季已經連續6次出賽，戰績2勝4負，單場都有27次以上傳球，並且至少有7次以上接應成功，至少累進70碼。

司令隊是於13日晚間走訪位於伊利諾州芝加哥南區的兵士球場（Soldier Field）挑戰熊隊，吸引6萬1873名滿座球迷進場。作客的司令隊於第2節才以38碼踢球攻門得到3分，熊隊於第3節靠40碼傳跑添得7分，司令隊在第4節則是從28碼觸腳踢攻門得到3分，形成6：7分形勢，隨後由1碼處衝鋒得分，終場淨贏5分。

司令隊在上半場以3：0領先，然而在第4節比賽之中，成功地發動傳接或者踢門攻勢得到9分。熊隊卻在上半場和第4節卻絲毫未曾得分。

熊隊和司令隊分別來自華盛頓哥倫比亞特區和密西根湖畔的芝加哥，自從1932年10月30日以來，歷年在例行賽事和季後比賽共交戰52次，其中司令隊的戰績是27次告捷24次敗北1和，累積得到961分。熊隊歷年來則累積得到1108分。2019年9月23日，雙方最近一次交手，紅人隊（司令隊的前身）以15：31稱臣。