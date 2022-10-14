場邊人語／何止夢鷹 連續逞英

現年24歲的費城 老鷹隊四分衛赫茲（Jalen Alexander Hurts），自9月11日起率領球隊在例行賽季5個星期的賽程中，連續擊敗底特律獅隊、明尼蘇達維京人隊、華盛頓司令隊、傑克森維爾美洲虎隊和亞里桑納紅雀隊，不僅在NFL國聯東區小組領先，也是32支參加例行賽事的球隊之中，唯一擁有五戰五勝戰績的隊伍。

老鷹隊於10月9日晚間在亞里桑納州格林岱爾的州立農業球場（State Farm Stadium），挑戰相同聯會西區小組的紅雀隊，吸引6萬3919名球迷進場，上座率達到98%。

赫茲目前的表現，媲美坎薩斯城酋長隊27歲的四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）。

赫茲生於德州 休士頓，先後就讀於阿拉巴馬大學和奧克拉荷馬大學，這個賽季已經累積有4次傳球達陣，傳球189次126次成功，累積推進1359碼，成功率為67.9%，2次遭到攔截但是11次遭到擒殺，還有68次持球衝鋒累積推進186碼。他已經連續5次出賽時，單場至少有25次試圖傳球，並且至少有16次以上接應成功，至少累進204碼。此外，他個人在每場比賽至少持球衝鋒20碼。

馬霍姆斯在這個賽季戰績4勝1負，已經累積15次傳球達陣，傳球189次126次成功，累積推進1398碼，成功率為66.7%，2次遭到攔截但是8次遭到擒殺，還有4次持球衝鋒累積推進28碼。他已經連續5次出賽時，單場至少有35次試圖傳球，並且至少有20次以上接應成功，至少累進235碼。

老鷹隊在上半場以14比10領先，全場4節比賽都持續發動傳接或者踢門攻勢得分；紅雀隊在第1節和第3節繳出白卷。老鷹隊在比賽中共 推進357碼，其中衝鋒推進139碼，判罰3次損失30碼，四分衛2次遭到擒殺損失21碼。至於紅雀隊在比賽共推進363碼，其中衝鋒推進124碼，判罰2次損失15碼，四分衛1次遭到擒殺損失11碼；紅雀隊有1次失誤，老鷹隊掌握34分鐘39秒控球權，對方只有25分鐘21秒。

老鷹隊和紅雀隊交戰經驗豐富。自從1935年11月10日以來，歷年在例行賽事和季後比賽共交戰122次，其中老鷹隊的戰績是60次得勝57次敗北5次言和。

老鷹隊排定10月16日(星期日)在主場迎戰來自相同小組，戰績4勝1負的達拉斯牛仔隊。