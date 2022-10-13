場邊人語／各出奇計 爭取晉級

於是繼續過關斬將，成為必須。

MLB於10月11日結束季後賽 季外卡階段賽事；共有8支球隊晉級第2回合。

費城 費城人隊在季後賽這個回合是率先出賽的客隊，在午後以7：6力克亞特蘭大勇士隊拿下系列賽的開門紅；美聯第1種子休士頓太空人隊則是在主場以一支3分再見全壘打逆轉，以8：7氣走西雅圖水手隊。美聯第2種子紐約洋基隊和第3種子克里夫蘭守護者隊於紐約夜戰，主隊先發好投加上2支全壘打助攻，終局以4：1告捷。來自國聯第1種子洛杉磯道奇 隊和第5種子聖地牙哥教士隊在洛杉磯交鋒，道奇隊不僅先馳得點，而且在第3局下就以5分領先，終場以5：3勝出。

由於道奇隊身為國聯西區小組冠軍，所以在季後賽第1回合以逸待勞，而教士隊是於10月9日才擒伏紐約大都會隊晉級。教士隊雖然也來自南加州，只有和道奇隊在季後賽場對壘過3場，就是在2020年10月6日到8日；道奇隊分別以5：1、6：5、以及12：3連續取勝教士隊。

教士隊成軍54年，歷年來7次晉級季後賽，從未獲得年度總冠軍。該隊在最近10個球季有2次躋身季後賽，是道奇隊眼中的小老弟。道奇隊由紐約市布魯克林成軍至今轉戰139年，歷年來36次晉級季後賽7次榮獲年度總冠軍。該隊在最近10個球季都躋身季後賽，最近一次榮獲總冠軍是於2020年10月27日擊敗坦帕灣光芒隊。

費城人隊上次晉級季後賽是於2011年11月1日到7日。該隊成軍140年，歷年來15次晉級季後賽2次榮獲年度總冠軍。該隊最近10個球季連續無緣季後賽。亞特蘭大勇士隊才於2021年11月2日榮獲年度總冠軍，正式開啟衛冕之路。該隊成軍147年，歷年來28次晉級季後賽4次榮獲年度總冠軍。該隊最近5個球季連續躋身季後賽。

西雅圖水手隊成軍只有46年，歷年來5次晉級季後賽，未曾獲得過年度總冠軍。最近20個球季都未能躋身季後賽，最近一次晉級季後賽是在2001年10月22日。太空人隊在德州成軍61年，歷年來16次晉級季後賽1次榮獲年度總冠軍。最近6個球季躋身季後賽，僅有一次榮獲總冠軍是在2017年11月1日。

克里夫蘭守護者隊成軍122年，歷年來16次晉級季後賽2次獲得年度總冠軍。最近7個球季只有2次無法躋身季後賽，最近一次晉級季後賽是在2020年9月30日。洋基隊在紐約州紐約市成軍120年，歷年來58次晉級季後賽27次榮獲年度總冠軍。最近6個球季連續躋身季後賽，然而最近一次榮獲總冠軍已是2009年11月4日擊敗費城費城人隊。