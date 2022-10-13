我的頻道

* 拖拉類別可自訂排序
恢復預設 確定
設定
快訊

「美國偶像」亞軍田納西州車禍離世 得年僅23歲

拜登：美中競爭面臨決定性十年 北京想讓全球賽場傾斜

場邊人語／各出奇計 爭取晉級

彭廣揚

於是繼續過關斬將，成為必須。

MLB於10月11日結束季後賽季外卡階段賽事；共有8支球隊晉級第2回合。

費城費城人隊在季後賽這個回合是率先出賽的客隊，在午後以7：6力克亞特蘭大勇士隊拿下系列賽的開門紅；美聯第1種子休士頓太空人隊則是在主場以一支3分再見全壘打逆轉，以8：7氣走西雅圖水手隊。美聯第2種子紐約洋基隊和第3種子克里夫蘭守護者隊於紐約夜戰，主隊先發好投加上2支全壘打助攻，終局以4：1告捷。來自國聯第1種子洛杉磯道奇隊和第5種子聖地牙哥教士隊在洛杉磯交鋒，道奇隊不僅先馳得點，而且在第3局下就以5分領先，終場以5：3勝出。

由於道奇隊身為國聯西區小組冠軍，所以在季後賽第1回合以逸待勞，而教士隊是於10月9日才擒伏紐約大都會隊晉級。教士隊雖然也來自南加州，只有和道奇隊在季後賽場對壘過3場，就是在2020年10月6日到8日；道奇隊分別以5：1、6：5、以及12：3連續取勝教士隊。

教士隊成軍54年，歷年來7次晉級季後賽，從未獲得年度總冠軍。該隊在最近10個球季有2次躋身季後賽，是道奇隊眼中的小老弟。道奇隊由紐約市布魯克林成軍至今轉戰139年，歷年來36次晉級季後賽7次榮獲年度總冠軍。該隊在最近10個球季都躋身季後賽，最近一次榮獲總冠軍是於2020年10月27日擊敗坦帕灣光芒隊。

費城人隊上次晉級季後賽是於2011年11月1日到7日。該隊成軍140年，歷年來15次晉級季後賽2次榮獲年度總冠軍。該隊最近10個球季連續無緣季後賽。亞特蘭大勇士隊才於2021年11月2日榮獲年度總冠軍，正式開啟衛冕之路。該隊成軍147年，歷年來28次晉級季後賽4次榮獲年度總冠軍。該隊最近5個球季連續躋身季後賽。

西雅圖水手隊成軍只有46年，歷年來5次晉級季後賽，未曾獲得過年度總冠軍。最近20個球季都未能躋身季後賽，最近一次晉級季後賽是在2001年10月22日。太空人隊在德州成軍61年，歷年來16次晉級季後賽1次榮獲年度總冠軍。最近6個球季躋身季後賽，僅有一次榮獲總冠軍是在2017年11月1日。

克里夫蘭守護者隊成軍122年，歷年來16次晉級季後賽2次獲得年度總冠軍。最近7個球季只有2次無法躋身季後賽，最近一次晉級季後賽是在2020年9月30日。洋基隊在紐約州紐約市成軍120年，歷年來58次晉級季後賽27次榮獲年度總冠軍。最近6個球季連續躋身季後賽，然而最近一次榮獲總冠軍已是2009年11月4日擊敗費城費城人隊。

季後賽 道奇 費城

上一則

足球／歐冠最速男 「埃及梅西」6分12秒完成帽子戲法

下一則

網球／約克維奇想打澳網 得看澳當局臉色

延伸閱讀

MLB冠軍盃 還有6隊沒拿過 守護者上一冠是74年前

MLB冠軍盃 還有6隊沒拿過 守護者上一冠是74年前
MLB／菜鳥第15局再見轟 守護者1分氣走光芒晉級

MLB／菜鳥第15局再見轟 守護者1分氣走光芒晉級
MLB／7分落後拚到贏 水手晉級 季後賽史第二大逆轉秀

MLB／7分落後拚到贏 水手晉級 季後賽史第二大逆轉秀
MLB／延長賽15局新秀再見轟 守護者1分氣走光芒晉級

MLB／延長賽15局新秀再見轟 守護者1分氣走光芒晉級

熱門新聞

湯姆布雷迪（左）與吉賽兒婚變據傳「房事不諧」扮演重大因素。（路透資料照片）

婚姻不「性」福？湯姆布雷迪傳婚變 被爆無法滿足愛妻

2022-10-08 21:46
美國特級西洋棋大師尼曼（圖）曾被世界冠軍認為是個騙子，許多頂級棋手對弈的線上平台對他的棋局進行調查，發現作弊範圍比他公開承認的要更為廣泛及更為長久。資料照片。（路透 / HANS LUCAS）

曾被疑肛珠作弊 西洋棋特級大師被查可能作弊逾百次

2022-10-05 01:34
坦帕灣海盜四分衛布雷迪（Tom Brady）原本宣布退休，現在重返賽場，引起老婆不滿。 (美聯社)

NFL／為打球不要家庭？四分衛布雷迪傳離婚 已找好律師

2022-10-05 17:45

NBA／TMZ再爆衝突對話 波爾炫耀「這件事」格林怒揮拳

2022-10-08 22:58
勇士前鋒格林。（路透）

NBA／湯瑪斯震驚勇士衝突畫面 楊恩調侃格林想轉隊

2022-10-07 23:49
紐約洋基「法官」賈吉4日本季第62轟出爐，刷新MLB單季最多全壘打紀錄。(路透)

MLB／賈吉出生被拋棄 62轟寫紀錄：我在養母心裡長大

2022-10-05 08:33

超人氣

更多 >
好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠

好市多促銷不落人後 10月份推9大最佳優惠
中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎

中國任教十年考核沒過未獲續聘 今年得諾貝爾經濟學獎
夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身

夫婿告別式 林彪唯一女兒林豆豆持拐杖現身
14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄

14歲少女在洛市公園慘遭惡男持刀綁架性侵 視頻全錄
一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好

一對姊妹到廣西旅遊 遇婚宴臨時包200元吃席 結果很美好