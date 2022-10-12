場邊人語／酋長應變 客就主便

現年27歲的坎薩斯城酋長隊四分衛馬霍姆斯（Patrick Lavon Mahomes II）搭配剛歡慶33歲生日的邊鋒考西（Travis Michael Kelce），全場4次傳球接應達陣，是酋長隊在例行賽季第5周賽程，以30比29險勝拉斯維加斯突擊者隊關鍵。

NFL 美聯西區小組所屬的酋長隊於10月10日晚間在密蘇里州 坎薩斯成的箭頭球場（GEHA Field at Arrowhead Stadium）恭候同組的突擊者隊隊，吸引7萬3523名球迷進場，上座率達到100%。

酋長隊進入10月賽程已經2連勝。

突擊者隊首節就憑藉58碼傳接得到7分，第2節依靠53碼和50碼兩次踢球攻門，以及1碼衝鋒再添13分，但是酋長隊於第3節則由考西運用4碼和8碼短傳達陣得到14分，形成兩隊比數為24比20。突擊者隊雖然在第4節兩次攻堅得到9分，然而考西由1碼處接應得到關鍵的6分終於勝出。

突擊者隊在上半場以20比10領先，然而酋長隊全場在3節比賽都持續發動傳接或者踢門攻勢得分；突擊者隊在第3節卻繳出白卷。突擊者隊在比賽中共 推進378碼，其中衝鋒推進155碼，判罰11次損失99碼，四分衛2次遭到擒殺損失18碼。至於酋長隊在比賽中共推進368碼，其中衝鋒推進103碼，判罰5次損失72碼，四分衛3次遭到擒殺損失27碼；雙方沒有失誤，酋長隊掌握31分鐘7秒球權，比起對方的28分鐘53秒稍強。

酋長隊和突擊者隊目前在小組排名分居首尾，雙方交戰經驗豐富。自1960年9月16日以來，歷年在例行賽事和季後比賽共交戰127次，其中酋長隊的戰績是71次得勝54次敗北2次言和。在2021年球季，雙方有2次對抗，2次都是由酋長隊告捷。

考西身高6呎5吋，是辛辛那提大學校友，由酋長隊在大聯盟2013年選秀活動第3輪63順位挑中。他在這場對戰表現搶眼，8次成為傳球目標7次傳接成功，累積推進25碼，4次傳球達陣。這是他在本季首次單場4次傳接達陣。

考西自從9月11日以來已經連續5次出場，表現逐漸改善；並且在最近連續3次出賽時，單場都有1次以上接應成功得分，而且至少累進25碼。

四分衛馬霍姆斯在這場表現也是可圈可點，有4次傳球達陣過，傳球43次29次成功，累積推進292碼，成功率為67.4%，沒有遭到攔截但是3次遭到擒殺，還有4次持球衝鋒累積推進28碼。他已經連續5次出賽時單場都有35次試圖傳球，並且至少有20次以上接應成功，至少累進235碼。