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場邊人語：牛仔堅守 公羊難受

彭廣揚

曾經是紐約巨人隊的練習隊員、目前擔任德州達拉斯牛仔隊的四分衛拉許（Cooper Robert Rush），一個月來適時把握住替補掛彩的當家四分衛普瑞斯柯特（Rayne Dakota Prescott）的機會，成為球隊致勝的嶄新亮點。

現年28歲的拉許，在最近一場賽事實質表現超過公羊隊的34歲四分衛史塔福德（John Matthew Stafford），帶領球隊以22比10勝出。他雖然整場沒有傳球達陣過，傳球16次給4名隊友10次成功，才累積推進102碼，成功率為62.50%，可是沒有遭到攔截和擒殺，還有4次持球衝鋒。他已經連續5次出賽，戰績4連勝1負，單場都有13次以上傳球，並且至少有7次以上接應成功，至少累進64碼。

史塔福德雖然不久前才帶領公羊隊於2022年2月13日擊敗辛辛那提猛虎隊贏得51屆超級盃，然而在這次主場表現並不稱心。他全場傳球42次28次成功，累積推進308碼，成功率為66.67%，有1次傳球達陣，但遭到1次遭到關係重大的攔截和5次遭到擒殺損失35碼，2次丟掉持球，而且沒有持球衝鋒過。他已經連續5次出賽，戰績2勝3負，單場都有25次以上傳球，並且至少有18次以上接應成功，至少累進240碼。

NFL國聯東區小組所屬的達拉斯牛仔隊於10月9日晚間走訪位於南加州英格塢的社會金融球場（SoFi Stadium），對抗相同聯會西區小組的洛杉磯公羊隊，吸引7萬4154名球迷進場，上座率100%。牛仔隊首節就憑藉對方失誤和33碼踢球攻門得到9分，第2節靠57碼長跑再添7分，第3節則是從40碼觸腳踢攻門得到3分，形成19比10分差。牛仔隊在第4節由36碼處攻門得分，終場淨贏12分。

牛仔隊上半場以16比10領先，然而全場每節比賽都成功地發動傳接或者踢門攻勢得分。公羊隊下半場卻絲毫未曾得分。

牛仔隊和公羊隊分別自代表美式足球球員和球迷匯集的德州和加州，自1960年11月6日以來，歷年在例行賽事和季後比賽共交戰37次，其中牛仔隊的戰績是19次告捷18次敗北，累積得到857分。公羊隊歷年來累積只得到760分。2020年9月13日雙方最近一次對抗，牛仔隊以17比20稱臣。

戰績4勝1負的牛仔隊將於10月16日晚間，在賓州客場出戰已經五連勝的費城老鷹隊。

加州 德州 費城

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